Der Weg zu Selbstbestimmung und Emanzipation war lang, doch sie haben ihn frei gemacht. Unter dem Titel "Starke Frauen im Südwesten" widmet das SWR Fernsehen diesen Frauen daher am Sonntag, 4. März 2018, 20:15 Uhr in der Reihe "Geschichte und Entdeckungen", einen 90-minütigen Film. Die SWR-Autorin Jutta Kastenholz hat Persönlichkeiten ausgewählt, die ihren Platz in der Geschichte verdient haben.



Männer schreiben Geschichte, für Frauen bleibt da wenig Platz. Und wenn sie erwähnt werden, dann meist als Heilige oder Hexe. Allenfalls als Gattin oder Mutter tauchen sie in den Geschichtsbüchern auf - sieht man von wenigen Ausnahmen wie Hildegard von Bingen oder Liselotte von der Pfalz einmal ab. Doch es gibt sie: die Revolutionärinnen, Schriftstellerinnen und Forscherinnen im Südwesten. Es wird Zeit, ihre Geschichte neu zu entdecken. Raus aus dem Dunkel der Vergangenheit und rein in die Köpfe.



Revolutionärinnen, Amazonen, Vorkämpferinnen



In diesem Film sprechen ausschließlich Frauen über ihre Geschlechtsgenossinnen. Es sind aufregende Biografien selbstbewusster Frauen, die an die Grenzen der Gesellschaft stießen, wie die der "Roten Gräfin" Sofie von Hatzfeldt aus dem Westerwald. Zigarre rauchend nahm sie ihr Schicksal selbst in die Hand und ließ sich scheiden. Nebenbei zettelte sie mit ihrem Anwalt und Liebhaber Ferdinand Lassalle einen Bauernaufstand an.



Als "bewaffnete Amazone" ritt Elise Blenker im Revolutionsheer von 1848 mit und erregte großes Aufsehen. Bertha Benz verhalf dem Motorwagen ihres Mannes Carl durch ihre tollkühne Fahrt von Mannheim nach Pforzheim zum Durchbruch. Und wer weiß schon, dass Elly Heuss-Knapp nicht nur die Frau des ersten Bundespräsidenten und Gründerin des Müttergenesungswerkes war, sondern auch eine Vorkämpferin für das Frauenwahlrecht und Werbepionierin.



