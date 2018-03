Der US-Dollar Index (DXY), der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, fällt zum Tagestief von 89,90, bevor die wichtigen US Daten veröffentlicht werden. USD leidet unter Risikoaversion Der Index baut am Freitag seine Abwärtskorrektur aus und so wird die psychologische Unterstützung von 90,00 durchbrochen, da die Risikoaversion ...

