Yamamoto, der zum Executive Vice President and General Manager of Automotive Solution Business von Renesas ernannt wurde, löst in dieser Funktion Ryuji Omura ab.

Omura, der in seiner Zeit an der Automotive-Spitze des Konzerns unter anderem mit einem Renesas-eigenen Concept Car für Furore sorgte, wird Fellow des japanischen Unternehmens. Zu Shingo Yamamotos beruflichen Stationen vor Renesas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...