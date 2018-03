BERLIN (Dow Jones)--Die Vorstellung neuer Waffensysteme durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin hat bei der Bundesregierung Beunruhigung ausgelöst. Regierungssprecher Steffen Seibert kritisierte am Freitag in Berlin, Moskau unterlaufe bewusst rüstungspolitische Vereinbarungen. "Uns besorgt das gesamte sicherheitspolitische Verhalten Russlands", erklärte Seibert mit Blick auf die neuen Waffen, aber auch bezüglich der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und die "Drohgebärden gegenüber Nachbarstaaten".

Putin hatte am Donnerstag bei seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation eine Reihe neuer Waffensysteme präsentiert, darunter eine neue Atomrakete mit "praktisch unbegrenzter Reichweite" und eine Unterwasser-Drohne, die ebenfalls mit Atomsprengköpfen ausgestattet werden könne. Auch eine Laserwaffe soll es Putin zufolge bald geben. Der Präsident stellt sich am 18. März zur Wiederwahl.

Seibert sagte mit Blick auf Syrien, die Bundesregierung sehe den Einsatz russischer Waffensysteme dort "mit besonders großer Sorge". Es gebe angesichts der grauenvollen Lage der syrischen Bevölkerung "keinen Anlass für Stolz auf bestimmte Waffenentwicklungen oder den Einsatz bestimmter russischer Waffen vor Ort, wie er gestern in dieser Veranstaltung in Moskau zum Ausdruck kam".

Moskau soll Zweifel ausräumen

Angesichts der "bestehenden Zweifel an der Einhaltung von Verträgen durch Russland sehen wir Russland in der Pflicht, diese Zweifel klar auszuräumen", sagte Seibert. Es sei an Moskau, zu einem Rahmen beizutragen, in dem dringend benötigte Gespräche über eine Abrüstung stattfinden könnten. "In dieser Hinsicht waren die gestrigen Äußerungen wenig hilfreich."

Putins Äußerungen zum Raketenabwehrschirm der Nato könne die Bundesregierung nicht nachvollziehen, sagte Seibert. Es sei mehrfach klargestellt worden, dass sich dieser defensive Abwehrschirm in keiner Weise gegen Russland richte.

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, nannte Putins Ankündigung einen "schweren Rückschlag mit Blick auf das Ziel einer atomwaffenfreien Welt". Eine Modernisierung und Stationierung von russischen Raketen würde den INF-Vertrag zur Abschaffung der landgestützten Mittelstreckenraketen verletzen, warnte der CDU-Politiker. "Somit droht die Gefahr eines neuen nuklearen Wettrüstens auf dem europäischen Kontinent."

