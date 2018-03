Abgasskandal und drohende Fahrverbote verunsichern die Autokäufer: Es werden immer weniger Fahrzeuge mit Dieselmotoren zugelassen.

Der Absatz von Autos mit Diesel-Motor ist im Februar in Deutschland weiter eingebrochen. Die Neuzulassungen seien um gut 19 Prozent gefallen, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Freitag mit. Damit war nur noch knapp jedes dritte neu zugelassene Auto in Deutschland im Februar ein Diesel.

Insgesamt stieg der Pkw-Absatz im Februar ...

