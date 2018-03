Der DAX® (DE30 in der xStation 5) setzt seine Abwärtsbewegung am vierten Tag infolge fort, da die Anleger über die Auswirkungen möglicher Handelskriege besorgt sind. Erinnern wir uns daran, dass US-Präsident Trump Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt hatte und dass Vergeltungsmaßnahmen in Kürze zu erwarten sind. Dies ist insbesondere für exportorientierte Unternehmen ein Problem. Der DE30 ist heute um 1,2% gesunken und testet nun die letzte Unterstützung bei 11.900 Punkten. Allerdings ist der deutsche Leitindex nicht allein, ...

