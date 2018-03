Baden-Baden (ots) -



Pierre M. Krause quartiert sich eine Nacht bei Promis ein / dritte Station bei Schlagersänger Michael Wendler / Freitag, 9. März, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen



Wie glamourös ist das Leben der Stars, wenn die Kamera aus ist? Das findet Moderator Pierre M. Krause in der SWR Reihe "Krause kommt!" heraus. In der dritten und letzten der neuen Folgen ist er bei Sänger und Songschreiber Michael Wendler in Dinslaken zu Gast, nachdem er bereits Modeikone Harald Glööckler in Kirchheim und Schauspielerin Judy Winter in Berlin besucht hat. "Krause kommt! Michael Wendler" ist zu sehen am Freitag, 9. März 2018, um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.



"Der Wendler" - auch tiefgründig und empfindsam Auf seinem legendären "Gestüt Wendler" in Dinslaken am Niederrhein empfängt Schlagersänger Michael Wendler SWR Moderator Pierre M. Krause zu einem sehr privaten Besuch. Eigentlich ist "Der Wendler" mit seiner Familie nach Amerika ausgewandert. Wegen seiner Konzerte verbringt er aber nach wie vor viel Zeit in seiner Heimatstadt Dinslaken. Der Sänger öffnet für Pierre M. Krause nicht nur die Türen seiner Privaträume, sondern zeigt ihm auch die Orte, die für sein Leben prägend waren: die Arena Oberhausen zum Beispiel, in der Michael Wendler sein erstes großes Konzert gab. Oder auch den Sportverein in Dinslaken, wo er beim Karatetraining lernte, Selbstvertrauen zu tanken. Neben einem typischen Styling "á la Wendler" kommt es auch zu überraschend tiefgründigen Gesprächen, in denen er eine empfindsame Seite des Schlagersängers kennenlernt.



Vielseitiger Moderator



Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch den Startalk beim "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt und 2018 für den Deutschen Fernsehpreis nominiert war. Für die Sendung "TV-Helden" wurde ihm der Deutsche Fernsehpreis bereits verliehen.



"Krause kommt! Michael Wendler", Freitag, 9. März 2018, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen



