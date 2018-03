Der AUD/USD steht im Bereich der 0,7775 auf Angebote und so fällt der Kurs zum unteren Ende seiner Tagesrange. Obwohl der Verkaufsdruck gegenüber dem US-Dollar anhält, welche mit dem jüngsten US Präsident Donald Trump Tweet zum Handelskrieg verschärft wurde, kämpft das Paar dennoch um Gewinne, während es in der Nähe des 2-Monatstief bleibt. Der Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...