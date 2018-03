Baden-Baden (ots) - Dienstag, 06. März 2018 (Woche 10)/02.03.2018



Erstsendedatum bitte streichen!



21.00 Vorsicht, Verbraucherfalle!



Mittwoch, 21. März 2018 (Woche 12)/02.03.2018



22.00 "mal ehrlich...was ist meine Arbeit wert?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber



Die Wirtschaft in Deutschland brummt. Die Aktienkurse steigen auf immer neue Rekordhöhen, die Zahl der Arbeitslosen fällt auf Rekordtiefen. Und gleichzeitig spaltet sich die Arbeitswelt und treibt Gewinner und Verlierer weiter auseinander. Das klassische Arbeitsverhältnis einer unbefristeten Vollzeitstelle wird immer seltener. Im Trend sind Minijobs, Zeitarbeit und Teilzeit. Doch selbst wer Vollzeit arbeitet, kann oftmals kaum von seinem Gehalt leben. Rund acht Millionen Menschen in Deutschland arbeiten mittlerweile im Niedriglohnsektor. 800.000 Menschen verdienen trotz Vollzeitjobs weniger als 1.000 Euro brutto.



Auf der anderen Seite wachsen die Bezüge der Manager und Vorstände in Deutschland - nach einem Rückgang in den Krisenjahren 2008 und 2009 - inzwischen wieder rapide an. Eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigt: Die Vorstände der 30 Konzerne aus dem Deutschen Aktienindex (Dax) erhalten im Durchschnitt fast 60 Mal mehr als ihre Beschäftigten.



Wie lassen sich solche extremen Gehaltsunterschiede erklären? Warum bezahlen wir Menschen, denen wir unser Geld anvertrauen, besser als Menschen, denen wir Kinder, Alte und Kranke anvertrauen? Warum bekommen Frauen für die gleiche Arbeit oft weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen? Was ist Arbeit der Gesellschaft überhaupt wert? Über diese und mehr Fragen zur modernen Arbeitswelt diskutieren Moderator Florian Weber und seine Gäste in der Sendung.



Freitag, 30. März 2018 (Woche 13)/02.03.2018



23.15 BW+RP: Nachtcafé Classics



Spätes Glück



Michael Steinbrecher stellt noch einmal Begegnungen und Gäste aus dem "Nachtcafé" vor, die Spuren hinterlassen haben. "Spätes Glück" ist das Thema am Karfreitag. Es gibt ein Wiedersehen mit vier "Nachtcafé"-Gästen.



Als Beate Jankowiak mit Beschwerden zum Frauenarzt ging, dachte sie an die Wechseljahre. Doch dort bekam sie die Botschaft: Zwillinge, und das mit Anfang 50. Carola Thimm war im fünften Monat schwanger, als in ihrem Gehirn ein Gefäß platzte und sie ins Wachkoma fiel. Wie durch ein Wunder fand sie nach fünf Jahren ins Leben zurück und konnte erstmals ihr Kind in die Arme schließen. Der Schauspieler Mathias Kopetzki, der als Kind adoptiert wurde, hatte nie das Bedürfnis, mehr über seine Wurzeln zu erfahren. Obwohl sich sein leiblicher Vater immer wieder meldete, blockte er stets ab. Bis er sich nach langem Ringen doch zu einem Treffen entschied und diese Begegnung zu seinem größten Glück wurde. Die geschiedene Alleinerziehende Susanne Dützer startete viele Versuche, einen neuen Partner zu finden. Doch nie hat es "Klick" gemacht, den Glauben an die große Liebe hatte sie bereits aufgegeben. Bis eine ins Meer geworfene Flaschenpost zum Liebesboten wurde und ihr zu ihrem Traummann verhalf.



Montag, 09. April 2018 (Woche 15)/02.03.2018



20.15 Die Sofa-Richter



Best of



Ab dem 9. April haben im SWR Fernsehen wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer das letzte Wort. Ein Jahr lang haben "Die Sofa-Richter" packende Fragen mitten aus dem Leben diskutiert. Vor dem Beginn der neuen Staffel in der zweiten Jahreshälfte blickt das SWR Fernsehen zurück auf die Höhepunkte. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam redet mit und löst auf - in vier "Best of"-Folgen, jeweils montags um 20.15 Uhr.



Spontan und offen diskutieren die "Sofa-Richter" bei sich zu Hause über Alltagsfragen mitten aus dem Leben: "Pumuckl" und "Kaiserschmarrn" - ist wirklich jeder Vorname erlaubt? Unterwegs mit Bus und Bahn - was darf man und was nicht? Außerdem geht es um Recht und Gerechtigkeit: Welche Strafe ist angemessen bei tödlichen Autorennen?



Die "Sofa-Richter" sind: Zwei Stuttgarter Privatdetektive, ein Model und ein türkisch-spanisches Paar aus Mannheim, ein Feinmechaniker aus Ludwigshafen, ein Ehepaar aus Esslingen, eine Familie aus Mainz, drei angehende Priester aus Trier und die SWR Promis Ursula Cantieni und Pierre M. Krause. Die "Sofa-Richter" treten ein für ihre Meinung, ohne Robe, aber mit Herzblut und Leidenschaft. Mal wird der Ruf laut nach der vollen Härte des Gesetzes, mal sind sie mild und besonnen. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam schaut mit, ordnet die Argumente und löst auf, wie die Gerichte wirklich entschieden haben.



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2