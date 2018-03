Bonn - Die deutsche Industrieproduktion (Fr., 09.03., 08:00 Uhr) unterlag in den letzten Monaten stärkeren Schwankungen im Vormonatsvergleich, so die Analysten von Postbank Research. Dies ändere aber nichts am grundlegenden Aufwärtstrend der deutschen Industrie, der sich insbesondere in einem im Vorjahresvergleich deutlich erhöhten Outputniveau widerspiegele.

