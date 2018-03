Egomanie, Einzelinteressen der Mächtigen, Nepotismus: nur drei der gefährlichsten Faktoren, die geeignet sind, den Untergang eines Unternehmens einzuläuten.

Auf der Suche nach Gründen für rasante Firmenabstürze legen die erfahrenen Unternehmer Andreas Krebs und Paul Williams systematisch die Faktoren frei, die geeignet sind, den Untergang eines Unternehmens einzuläuten: Egomanie, Einzelinteressen der Mächtigen, Nepotismus und viele mehr. In ihrem Gastbeitrag, den sie unserem Businessnetzwerk Leader.In zur Verfügung stellen, liefern sie Insiderstorys, bestechen durch schwarzen Humor, lassen Topmanager zu Wort kommen und geben konkrete Impulse, wie es Führungskräften heute gelingt, auch und gerade in Zeiten sicher geglaubter Erfolge wachsam zu bleiben - und was sie dabei vom Untergang der Incas lernen können.

"Verblüfft haben mich zwei CEOs, die einen schwierigen Abgang aus ihrer alten Firma hatten und dann in der neuen Firma ein Konkurrenzprodukt aufbauten, einfach aus Rache. Diese ›Ich zeig's euch‹- Momente haben gigantische Investitionen getrieben." - Topmanager, den Autoren bekannt

Wer sich unbesiegbar wähnt, trifft die falschen Entscheidungen und führt womöglich seinen eigenen Untergang herbei. Dafür gibt es kaum ein eindrücklicheres Beispiel als das Schicksal der Incas. Besonders groß ist die Gefahr, wenn sich die Spielregeln ändern: in Zeiten der Disruption, wie wir heute sagen würden. Am 16. November 1532 treffen in den Bergen bei Cajamarca zwei Welten aufeinander: Der spanische Konquistador Francisco Pizzaro stößt mit nur 180 Soldaten und 27 Reitern auf das vielfach überlegene Heer der Incas. Auf 12.000 Mann schätzten Chronisten die Zahl der Inca-Krieger, und doch gehen die Spanier aus dieser Konfrontation als Sieger hervor.

Die Geschichte der Incas fasziniert bis heute nicht zuletzt durch ihr tragisches Ende: Eine Dynastie, die binnen weniger Jahrzehnte ein riesiges Imperium schuf, wird am Ende von einem Haufen Abenteurern besiegt? Das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Zum Verhängnis wird dem herrschenden Inca Atahualpa zum einen der Glaube an die eigene Unbesiegbarkeit. Diese Überzeugung ist so stark, dass die Incas den Spaniern völlig unbewaffnet gegenübertreten. Der Inca-König ist sich sicher, seine gottgleiche Erscheinung werde die Fremden beeindrucken.

Doch als er eine Bibel, die man ihm überreicht, ratlos prüft und zu Boden schleudert, eröffnen die Spanier das Feuer. Atahualpa wird gefangen genommen und ein knappes Jahr später hingerichtet. Auch nach dieser verheerenden Schlacht wäre vielleicht noch ein Umschwung möglich gewesen - wären die Incas nicht durch einen blutigen Bruderkrieg um die Herrschaft geschwächt gewesen.

Seit 1527 rangen Atahualpa und sein Halbbruder Huáscar um die Herrschaft, die ihr Vater Huayna Cápac unter beiden aufgeteilt hatte. Ergebnis war ein Bürgerkrieg, der das ganze Reich entzweite, zahllose Tote forderte und Aufstände begünstigte. Noch heute heißt ein See in Peru nach einer der vielen Schlachten zum Ende des Reiches Yaguar Cocha (»Blutsee«). Viele ethnische Gruppen verbündeten sich mit den Spaniern, in der Hoffnung, so die Inca-Herrschaft abzuschütteln, und die Spanier wussten dies klug zu nutzen. Schließlich rafften auch eingeschleppte Seuchen wie Pocken, Grippe und Masern Tausende der Indios dahin und beschleunigten den Untergang.

Für den Inca-König Atahualpa war völlig klar, dass die Neuankömmlinge nach seinen Regeln spielen würden. Ein Irrtum, der an den CEO eines Großunternehmens erinnert, der einem Start-up-Gründer nach einer überzeugenden Präsentation der Geschäftsidee etwas gönnerhaft "Viel Glück!" wünschte. Darauf überlegte der Youngster einen Moment, blickte dann auf und erwiderte gelassen: "Das wünsche ich Ihnen auch!" Wohl selten hat ein Topmanager so entgeistert geschaut.

In der Wirtschaftsgeschichte gibt es zahlreiche Beispiele, wie allzu siegesgewisse und erfolgsverwöhnte Unternehmen in Bedrängnis geraten. Erinnern Sie sich noch an die Geschichte von Nokia? Nicht viel besser erging es der deutschen Hi-Fi-Industrie von Braun über Dual bis Grundig bei Erstarken der unterschätzten fernöstlichen Konkurrenz, den Herstellern mechanischer Uhren bei Aufkommen der Digitaluhr oder der Musikindustrie, die sehr lange brauchte, um zu verstehen, dass fast nur noch ältere Herrschaften CDs kaufen.

Wenn die Zeiten schwierig sind, muss man alle Kräfte bündeln, um sich am Markt zu behaupten. Umso verheerender ist es, wenn ein Unternehmen sich gerade dann in internen Machtkämpfen und auf Nebenkriegsschauplätzen verzettelt, statt Wettbewerbern die Stirn zu bieten. Wären die Incas den Spaniern mit der gleichen Entschlossenheit entgegengetreten wie in den Jahrzehnten zuvor ihren Nachbarvölkern, müsste die Geschichte Lateinamerikas vielleicht neu geschrieben werden. Es gibt viele Gründe, warum die Incas die europäischen Eindringlinge nicht konsequent bekämpften: der Schock, den als Gott verehrten Herrscher im Handstreich gefangen genommen zu sehen, unbekannte Waffen wie Kanonen und Schusswaffen, fremde, furchterregende Tiere wie Pferde und Bluthunde. Und nicht zuletzt die Herausforderung, in einer bis dato abgeschotteten Welt erstmals mit einer völlig anderen Kultur konfrontiert zu sein. Da sind die Rahmenbedingungenim modernen Wirtschaftskrieg - pardon: Wettbewerb - erheblich freundlicher.

Möglicherweise macht gerade das manchmal zu sorglos. Wie unbeweglich, wie stark mit sich selbst beschäftigt ist man in vielen Unternehmen? Wie oft werden Nebenkriegsschauplätze eröffnet, statt sich auf die wirklich wichtigen Fragen und die wahren »Gegner« zu konzentrieren? Was sind die Ursachen, wo sind die Auswege?

Wenn Alphatiere aufeinanderprallen

Was, würden Sie sagen, braucht jemand unbedingt, der in einem Unternehmen oder einer anderen Organisation (NGO, politische Partei, Bürgerinitiative, moderne Behörde …) ganz nach oben kommen will? Intelligenz? Kreativität? Rhetorisches Geschick? Vielleicht schütteln Sie gerade den Kopf, und das zu Recht. All diese Eigenschaften nützen wenig, wenn eine andere fehlt: Durchsetzungsvermögen. Nach oben wird man nicht von einer warmen Welle gespült. Man muss sich gegen Mitbewerber behaupten, entschlossen auftreten, gelegentlich auch die Ellbogen ausfahren.

Man darf sich nicht schlaflos im Bett wälzen, weil ein unterlegener Konkurrent vielleicht gerade seinen Kummer in der nächsten Bar ertränkt. Wenn aber Karriere eine Selektion der Durchsetzungsfähigsten und Robustesten ist, treffen auf den Teppichetagen der Unternehmen zwangsläufig die Alphatiere aufeinander - siegesgewohnte und erfolgsorientierte Macher.

Das erklärt manchen Konflikt und seine scheinbar lächerlichen Ursachen. Eine unserer Gesprächspartnerinnen erinnerte sich an ein frappierendes Beispiel.

Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich, Topmanagerin und Multi-Aufsichtsrätin: "In einer meiner früheren Funktionen forschte das Unternehmen zu einem verbreiteten Krankheitsbild. In solchen Fällen gibt es in den USA immer große Galas, um Spenden zu sammeln. Wir waren in einer Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen, und die beiden CEOs saßen bei diesem sozialen Event an einem Tisch. Die Vorsitzende einer Patientenorganisation sprach einleitend ein paar Dankesworte. Zu Beginn ihrer Rede nannte sie nach Meinung einiger Vorstände den ›falschen‹ CEO zuerst, nämlich den des Partnerunternehmens. Das ruinierte nicht nur den Abend, sondern auch die geschäftliche Zusammenarbeit. Die persönliche Ebene stimmte danach nicht mehr, und das nur wegen einer arglosen Begrüßungsrede, die leider auf übergroße Egos traf. Es war ein Rieseneklat ohne triftigen Grund."

Falls Sie das merkwürdig finden, parken Sie Ihr Auto doch ein-, zweimal "aus Versehen" auf dem CEO-Parkplatz und warten Sie ab, was passiert. Steve Jobs soll einen Manager postwendend gefeuert haben, weil der es wagte, auf einer Flipchart-Skizze von Jobs einen kleinen Zusatz anzubringen. Und wir wissen von einer Chef-Sekretärin, die beinahe ihren Job verloren hätte, weil sie dem neuen Vorgesetzten einen Joghurt im Plastikbecher servierte, statt diesen vorher in ein Glasschälchen umzufüllen.

Solche Vorfälle verdeutlichen, dass viele Eigenschaften, die beim Aufstieg nützlich sind - etwa ein starkes Selbstbewusstsein und eine gewisse Härte - ins Zerstörerische umschlagen können. Der Mediziner und Psychotherapeut Gerhard Dammann widmet sich in einem viel beachteten Fachbuch den "Narzissten, Egomanen, Psychopathen in der Führungsetage". Als narzisstische Eigenschaften, die sich günstig auf die Karriere auswirken, nennt Dammann unter anderem:

übersteigertes SelbstwertgefühlTendenz, sich zu überschätzensuchtartiges ArbeitsverhaltenFähigkeit, andere zu lenken, zu beeinflussen oder zu manipulierenGefühlskälte, Mangel an EmpathieRisikofreudigkeit

Von hier ist es nur noch ein kleiner Schritt zum pathologischen Narzissmus, den für Dammann zum Beispiel das Gefühl, auch ohne besondere Leistung "etwas Besonderes" zu sein, ständige Fantasien von Erfolg und Macht sowie die Instrumentalisierung zwischenmenschlicher Beziehungen kennzeichnen. Wo verläuft die Grenze zwischen einem "starken Selbstbewusstsein" und einem überzogenen Glauben an die eigene Großartigkeit? Und wie stark verschiebt sich diese Grenze möglicherweise durch eine Serie von Erfolgen? Kippt "gesunder" Narzissmus ins Extreme, werden Misserfolge als persönliche Kränkungen empfunden, die nach Rache schreien. Das kann dann schon mal fragwürdige Millioneninvestitionen zur Folge haben, siehe das Eingangszitat. Oder uns das Gruseln lehren, wenn ein Mensch dieses Schlages an die Macht kommt und sogar US-Präsident wird.

Bürowahnsinn: Die Mauer muss weg!In einem Verlag waren die beiden gleichberechtigten Geschäftsführer so zerstritten, dass sie sich vollkommen gegeneinander abschotteten. Man sprach nicht mehr miteinander, kam nur noch auf der monatlichen Geschäftsleitungssitzung zusammen. Ansonsten lief die gesamte Kommunikation über Mitarbeiter. Dann griff man zum Äußersten: Man baute eine Mauer! Ja, der Gang zwischen den (Herrschafts-)Bereichen der Herren wurde zugemauert. Es gab nur noch Zugänge aus dem Stockwerk darunter. Selbst die gemeinsame Dachterrasse musste geteilt werden. Die beiden Vorzimmerdamen ließen sich von der Fehde ihrer Chefs anstecken und pflegten ebenfalls eine innige Feindschaft. Über die Jahre war mitten im Unternehmen und mittlerweile auch in den Köpfen der Mitarbeiter eine echte Demarkationslinie entstanden. Der neue Geschäftsführer und alleinige Nachfolger der beiden (wir kennen ihn persönlich) berichtete uns von seiner ersten Aktion: Die Mauer muss weg!

Wenn Patriarchen zukunftsblind agieren

Wer den Kopf schüttelt, wie zwei machtorientierte Inca-Brüder einen Bürgerkrieg anzetteln und ein ganzes Reich verspielen können, muss angesichts solcher Beispiele einräumen: Unsere psychische Grundkonstitution ist noch dieselbe wie vor 500 Jahren. Konflikte in der Top-Ebene eines Unternehmens sind eben deswegen wahrscheinlich, weil hier die Kämpfernaturen mit Führungsanspruch versammelt sind.

Ob diese Konflikte überwiegend konstruktiv (zum Wohle des Unternehmens) oder destruktiv (ohne Rücksicht auf Verluste) ausgetragen werden, hängt davon ab, ob man die richtigen Leute befördert hat oder Persönlichkeiten, deren Machthunger alles andere überstrahlt - Menschen mit viel Ehrgeiz und ohne Werte, um Jack Welchs Matrix aufzugreifen. Dabei rechtfertigt auch ein anfänglicher Erfolg rücksichtsloser Charaktere nicht deren Mittel: Irgendwann kommt der Moment, in dem Kurskorrekturen erforderlich werden. Und genau dann ist niemand mehr da, der dem Machtmenschen noch etwas entgegensetzt. Auch Aufsichtsräte haben sich in der Vergangenheit in solchen Fällen oft durch erstaunliche Zurückhaltung desavouiert.

In "Harmonie und Eintracht" sollten seine acht Kinder aus drei Ehen das familieneigene Unternehmen führen, verfügte Rudolf-August Oetker, bevor er 2007 starb. Gut möglich, dass Atahualpa den beiden als Nachfolger auserwählten Söhnen Ähnliches mit auf den Weg gab. Bei Oetker, mit über 12 Milliarden Jahresumsatz eines der größten familiengeführten Unternehmen in Deutschland, war das Konfliktpotenzial schon durch die Zahl der Kinder mehrfach größer. Und so hielt und hält der Streit der Firmenerben die Presse in Atem, sogar über eine Zerschlagung des Konzerns wurde spekuliert.

"Geschwistergesellschaften bergen das höchste Streitpotenzial. Gibt es Nachkommen aus mehreren Ehen, sind die Konflikte oft noch größer", sagt Peter May, Experte für Familienunternehmen. Er führt dies auf Animositäten der Älteren gegenüber den Sprösslingen der Frau zurück, die die eigene Mutter verdrängte. Auch in anderer Hinsicht ist die Geschichte der Oetkers prototypisch: Fast zwei Drittel aller Familienunternehmen scheitern zwischen der dritten und der vierten Generation - scheitern im Sinne von Nicht-Weiterführung durch die Familie, Insolvenz, Verkauf oder Teilverkauf. Bei den Oetkers bekriegt sich gerade die dritte Generation, allem voran Beiratschef August Oetker (72) und sein jüngster Bruder Carl-Friedrich Oetker (43).

Die Liste der Beispiele, in denen sich Bruder und Bruder, Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Onkel und Neffen, Bruder und Schwägerin so erbittert bekämpf(t)en, dass die Unternehmen ernsthaft Schaden nehmen könnten, lässt sich verlängern. Es sind große Namen darunter: Adidas /Puma, Aldi Nord, Bahlsen, Fischer Dübel, Gaffel-Kölsch, Tönnies Lebensmittel.

Oft schwelen Flügel- und Clan-Kämpfe schon länger, bevor sie offen ausbrechen. Die Ursachen sind fast immer die gleichen: Da ist der Patriarch, der das Unternehmen sehr lange - und oft auch sehr erfolgreich - führt und lange zögert abzutreten. Die Firma ist Lebensinhalt und der Abschied fällt schwer. Da ist die Nachfolge, die unzureichend geregelt wird und damit Streit vorprogrammiert. Ein Versäumnis aus nachvollziehbaren Gründen, denn die eigene Endlichkeit wird gern verdrängt. Nur sind die Folgen schwerwiegender, wenn es nicht um ein Häuschen im Grünen und ein paar Wertgegenstände geht, sondern um ein Unternehmen mit Tausenden Mitarbeitern.

Hinzu kommt, dass unter einem starken Patriarchen sehr selten ein starkes und souveränes ...

