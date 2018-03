Der HipHopper B-Tight ist mit "A.i.d.S. ROYAL" auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Auch auf Platz zwei folgt ein Vertreter dieses Genres, Curse mit "Die Farbe von Wasser". In den Single-Charts ist der Kanadier Drake mit "God's Plan" auf Platz eins. Es ist seine zweite Spitzenplatzierung nach "One Dance" (mit Wizkid & Kyla) aus dem Jahr 2016. Silber und Bronze gehen im Single-Ranking an Liam Payne & Rita Ora ("For You") bzw. Olexesh feat.

Edin ("Magisch"). Michael Schulte ("You Let Me Walk Alone"), der Deutschland beim "Eurovision Song Contest" in Lissabon vertritt, kommt auf Platz 27. Nur drei Acts starten noch besser: Post Malone feat. Ty Dolla $ign ("Psycho", sechs), RAF Camora ("Corleone", 13) und Ufo361 ("Balenciaga", 16).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.