Bonn - Die geldpolitische Wende in der Eurozone gestaltet sich weiterhin als zäher Prozess, so die Analysten von Postbank Research.Insbesondere die trotz des anhaltenden Konjunkturaufschwungs und einer höheren Lohndynamik nach wir vor verhaltene Inflationsentwicklung dürfte die Währungshüter kaum erhöhten Handlungsdruck verspüren lassen. Angesichts des darüber hinaus ohnehin noch bis mindestens Ende September dieses Jahres laufenden Anleiheankaufprogramms sollte die in

Den vollständigen Artikel lesen ...