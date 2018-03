Wien - Seit Monatsbeginn leitet Philipp Schubert den Bereich Risikomanagement der Erste Asset Management und Erste-Sparinvest, so die Experten von "FONDS professionell".Schubert verantworte damit die Abteilung Risk Analytics & Reporting, die das aufsichtsrechtliche Risikomanagement, das Risikoreporting an Kunden, Geschäftsführung und Behörden sowie die Zusammenarbeit mit den Tochter-Gesellschaften in Zentral- und Osteuropa beinhalte.

