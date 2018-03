In den vergangenen Monaten stieg die Euphorie für Kryptowährungen. Kritiker meinen, dass die Digitalwährungen bislang nicht in der sogannten realen Wirtschaft angekommen seien. Savedroid aus Frankfurt könnte einen Meilenstein für sämtliche Kryptowährung sein, denn es wird eine Krypto-Geldkarte und ein Sparprogramm auf den Markt bringen. In Deutschland tut man sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...