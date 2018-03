PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat eine "starke Antwort" Europas auf die angekündigten US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium gefordert. "Diese einseitigen Maßnahmen sind nicht akzeptabel", sagte er am Freitag nach Angaben seines Ministeriums in Paris. "Alle Optionen liegen auf dem Tisch." Er nannte Rechtsmittel bei der Welthandelsorganisation und Gegenmaßnahmen, um amerikanische Importe nach Europa zu begrenzen.

Es sei bekannt, dass es in diesen Sektoren "in gewissen Ländern" Dumping-Praktiken und massive Subventionen gebe, die den Welthandel verfälschten. "Auf diese Probleme müssen Europäer und Amerikaner gemeinsam antworten", so Le Maire. "Ein Handelskrieg zwischen Europa und den Vereinigten Staaten wird nur Verlierer kennen."

Falls die USA die Entscheidung bestätigten, erfordere dies eine "starke, koordinierte und vereinte Antwort der Europäischen Union", sagte der Minister. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, Strafzölle für Stahl- und Aluminiumimporte zu verhängen.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte zeigte sich besorgt über die Ankündigung Trumps. Die Begründung mit Fragen der nationalen Sicherheit könne er nicht nachvollziehen, sagte Rutte in Berlin: "Wir sollten versuchen, gemeinsam als Europäische Union zu reagieren." Es gelte, im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO zu handeln./sku/hrz/DP/jha

