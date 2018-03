Thyssenkrupp sieht sich von US-Stahlzöllen wenig betroffen - Salzgitter prüft

ESSEN - Der deutsche Stahlhersteller Thyssenkrupp sieht sich von den angekündigten US-Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte direkt nur wenig betroffen. "Wir haben nur ein geringes Engagement in den USA", sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag zu dpa-AFX. Abzuwarten bleibe allerdings, ob es zu möglichen "Kaskadeneffekten" kommen werde.

Stahlverband fürchtet durch US-Zölle neue Importkrise in Europa

DÜSSELDORF - Der deutsche Stahlverband hat die geplanten US-Zölle auf Stahlimporte harsch kritisiert. "Die USA bauen eine Zollschranke auf, mit der sie sich gegen Stahlimporte aus aller Welt abschotten. Diese Maßnahme verstößt eindeutig gegen Regeln der Welthandelsorganisation WTO", sagte Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, laut einer Mitteilung vom späten Donnerstagabend. Jetzt müsse die EU "mit den Instrumenten dagegen vorgehen, die die WTO hierfür bereitstellt".

ROUNDUP: Neuer LafargeHolcim-Chef räumt auf - Milliardenabschreibung

ZÜRICH - Der neue LafargeHolcim-Chef Jan Jenisch hat mit milliardenschweren Abschreibungen und seinen Plänen für die kommenden Jahre einen Neuanfang eingeläutet. Jenisch hatte im September 2017 den Chefsessel bei dem HeidelbergCement-Konkurrenten von Eric Olsen übernommen. Dieser war über die Affäre um Schmiergeldzahlungen an den Islamischen Staat für ein Werk in Syrien sowie operative Probleme gestolpert.

Londoner Börse verdient 2017 prächtig

LONDON - Die Londoner Börse hat im vergangenen Jahr die Querelen um die geplatzte Fusion mit der Deutschen Börse verdaut und Umsatz und Gewinne deutlich gesteigert. Dazu trugen neue Produkte, Übernahmen und ein insgesamt gutes Kapitalmarktumfeld bei. Für die weiteren Aussichten zeigte sich Interimschef und Finanzvorstand David Warren zuversichtlich. Auch die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden komme voran.

ROUNDUP 2: Lufthansa beherrscht den ersten Sommerflugplan nach Air Berlin

KÖLN/FRANKFURT - Die Lufthansa hat zwar nur einen kleinen Teil der insolventen Air Berlin übernommen, gleichzeitig aber ihre Vormachtstellung auf dem deutschen Luftverkehrsmarkt ausgebaut. Das geht aus dem ab Ende März gültigen Sommerflugplan hervor, den Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) analysiert haben.

Neue Lesezeichen-Funktion bei Twitter

BERLIN - Twitter-Nutzer sollen künftig Tweets markieren können, um sie später wiederzufinden. Über die "Bookmark"-Funktion können Inhalte mit einem Lesezeichen gekennzeichnet und dann in einer entsprechenden persönlichen Liste abgerufen werden, wie Twitter am Mittwoch mitteilte. Dazu muss man auf dem neu eingeführten "Teilen"-Symbol, das sich jetzt rechts unter dem Tweet findet, in der Auswahl auf "Tweet zu Bookmarks hinzufügen" tippen.

Arbeit vom Schwimmbad aus: SAP lässt Mitarbeiter frei entscheiden

WALLDORF - Der Softwarehersteller SAP lässt seine rund 22 000 Mitarbeiter in Deutschland künftig weitgehend frei entscheiden, von wo aus sie ihre Arbeit erledigen. Unternehmen und Betriebsrat haben eine entsprechende Vereinbarung ausgehandelt, wie Personalchef Cawa Younosi am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Beschäftigten könnten ganz normal ins Büro kommen, sie könnten aber auch zu Hause, vom Café oder vom Schwimmbad aus arbeiten. Die Wünsche müssen allerdings jeweils mit den Vorgesetzten abgestimmt werden. "Der Mitarbeiter und die Führungskraft einigen sich formlos, das geht per Mail, per SMS oder per Kalendereintrag", sagte Younosi.

MOBIL-MESSE: Infineon will Gesichtserkennung für Android-Smartphones liefern

BARCELONA - Der Chipspezialist Infineon will Hersteller von Android-Smartphones mit ausgefeilter Technik zur Gesichtserkennung in der Liga von Apples iPhone X beliefern. Die Münchner Firma zeigt auf der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona den Prototypen eines Systems, das mit Hilfe von Laserstrahlen ein 3D-Abbild des Nutzers erstellt. Die Produktion der Systeme soll Ende des Jahres anlaufen, sie könnten damit 2019 in Smartphones auftauchen.

Weitere Meldungen -Internationale Schifffahrt einigt sich auf 2,5 Prozent höhere Heuern -ROUNDUP 2: Nabu klagt - Nord Stream 2 sieht Projekt nicht gefährdet -ROUNDUP: Moskau und Kiew streiten weiter über Erdgaslieferungen -Dieseldebatte tangiert Autovermieter Sixt nicht -ArcelorMittal will mit Nippon Steel insolvente indische Essar übernehmen -Drohende US-Strafzölle: Althusmann kündigt Stahlgipfel an -Neues Joint Venture: Infineon setzt auf E-Auto-Boom in China -Minister Schmidt skeptisch bei Nachbesserungen an Diesel-Motoren -ROUNDUP: Immobilienkonzern Alstria Office erwartet Umsatz- und Gewinnrückgang -Fastfood-Kette KFC will in Deutschland stark expandieren -Zögerliche Investitionen der Autobauer setzen Andritz-Tochter Schuler zu -RAG bekommt kurz vor Ende des Bergbaus neuen Chef -Presse: Weinstein-Studio wird doch verkauft

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /fba

AXC0209 2018-03-02/15:20