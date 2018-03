Der Zementkonzern Lafarge-Holcim macht einen Milliardenverlust. Der neue Chef Jan Jenisch will jetzt einem Umbau die Wende schaffen.

Seit September ist Jan Jenisch im Amt, nun greift der neue Konzernchef von Lafarge-Holcim durch: Jenisch räumt mit der Bilanz seiner Vorgänger auf. Wegen milliardenschweren Abschreibungen weist der Zementhersteller für das vergangene Jahr einen Verlust von 1,7 Milliarden Franken aus.

Jetzt will Jenisch den Konzern verschlanken und auf Expansion trimmen. Bis 2022 sollen die Umsätze um drei bis fünf Prozent wachsen. Seine Mission: "Wir wollen zu einem der am schnellsten wachsenden Baustoffunternehmen der Welt werden". Aktionäre reagierten auf die Zahlen mit Enttäuschung. Die Lafarge-Aktie war am Freitag am schweizerischen Aktienmarkt der größte Verlierer.

Jenisch war im Herbst vom Baustoffkonzern Sika zu Lafarge-Holcim gewechselt - und bereinigt dort als erstes die Bilanz. Keine drei Jahre, nachdem die französische Lafarge und die schweizerische Holcim fusioniert haben, schreibt der Konzern insgesamt 3,8 Milliarden Franken an immateriellen Vermögenswerten ab.

Den Großteil der Abschreibungen erklärt der Konzern damit, dass sich die ökonomische Situation in einigen Märkten wie Algerien, Brasilien oder dem Irak nicht wie erwartet entwickelt habe. Risiken seien unterschätzt, die Nachfrage überschätzt worden.

Die Abschreibungen träfen sowohl Bereiche des einstigen französischen Lafarge-Konzerns als auch der schweizerischen Holcim. Dadurch sinkt das ausgewiesene Ergebnis für ...

