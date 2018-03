Bad Marienberg - Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat eine Geldbuße in Höhe von 30 Mio. Euro gegen die Dirk Rossmann GmbH verhängt und damit die vom Bundeskartellamt am 23. Dezember 2015 verhängte Geldbuße deutlich erhöht, so das Bundeskartellamt in einer aktuellen Pressemitteilung.

