BERLIN (Dow Jones)--Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat nach eigenen Angaben gegen den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 per Eilantrag Klage beim zuständigen Oberverwaltungsgericht in Greifswald eingereicht. Der Nabu will grobe Verfahrensfehler ausgemacht haben und fürchtet erhebliche Schäden für streng geschützte Lebensräume und Arten in mehreren Gebieten der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-Gebiete) und in Vogelschutzgebieten. Die Klage begründe sich darüber hinaus auch durch eine Reihe von Verfahrensfehlern.

"Wir nehmen nicht in Kauf, dass allein in den Küstengewässern Mecklenburg-Vorpommerns gleich vier Natura-2000-Schutzgebiete auf einer Länge von 50 Kilometern und in einer Breite von bis zu 80 Metern umgegraben werden", erklärte Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. "Wir befürchten irreparable Umweltschäden und fordern jetzt das zuständige Gericht auf, den Planfeststellungsbeschluss zu überprüfen."

Viel Widerstand

Die Pipeline ist nicht nur bei Naturschützern umstritten. Polen kämpft im Verbund mit anderen osteuropäischen Ländern und der EU-Kommission gegen das Milliardenprojekt. Befürchtet wird eine totale Dominanz Russlands bei der Versorgung des Kontinents mit Energie. An der Finanzierung von Nord Stream 2 sind die beiden deutschen Konzerne Wintershall und Uniper beteiligt, die jeweils 950 Millionen Euro dafür bereitstellen wollen. Die Hauptlast trägt der russische Energieriese Gazprom, der auch das Gas liefern würde.

Die Röhre hat insgesamt eine Länge von 1.225 Kilometern und wird den Planungen nach 8 Milliarden Euro kosten. Sie soll weitestgehend parallel zur Gasleitung Nord Stream 1 verlegt werden, die seit 2011 in Betrieb ist.

