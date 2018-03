Brühl (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Publikum hat entschieden: Das Phantasialand ist der beste Freizeitpark Deutschlands! Bei den Publikums Awards 2017 des renommierten Fachportals Parkscout ging das Phantasialand als Gewinner in der Kategorie "Bester Freizeitpark" hervor - und darf damit den wichtigsten Titel in der deutschen Freizeitparkbranche tragen, wenn es am 24. März 2018 in die Sommersaison startet!



Diese Auszeichnung hat als Publikums Award einen ganz besonderen Wert und erfüllt das Phantasialand mit großer Dankbarkeit. Knapp 35.000 Freizeitparkbesucher stimmten bei den Parkscout Publikums Awards 2017 in 16 verschiedenen Kategorien über die deutschen Freizeitparks und Attraktionen ab. Neben der Auszeichnung "Bester Freizeitpark 2017" freut sich das Phantasialand über insgesamt 13 Top-Platzierungen, darunter sechs 1. Plätze, sechs 2. Plätze und ein 3. Platz. Die ersten Plätze belegt das Phantasialand in den Kategorien "Bester Freizeitpark 2017", "Beste Achterbahn 2017", "Beste Familienachterbahn 2017", "Beste Wasserattraktion 2017", "Beste Thrill-Attraktion 2017" und "Beste Themenfahrt 2017". Besonders hervorzuheben ist, dass das Phantasialand in den Kategorien "Wasserbahn" und "Thrill-Attraktion" neben dem ersten Platz jeweils auch den zweiten Platz gewinnen konnte. (Vollständige Liste der Platzierungen im Anhang)



Die belegten Plätze spiegeln auf sehr erfreuliche Weise die Entwicklungen der letzten Jahre im gesamten Phantasialand wider: Mit Innovationsgeist und großen Investitionen entwickelt sich das Phantasialand stets weiter und setzt mit einzigartigen Attraktionen für die ganze Familie weltweit neue Maßstäbe. Seine sechs aufwendig gestalteten Themenbereiche werden kontinuierlich aufgewertet und machen das Phantasialand zu einem der anspruchsvollsten Themenparks der Welt.



Mit seinen beiden mehrfach ausgezeichneten, ganzjährig geöffneten Themenhotels ist das Phantasialand Erlebnisresort eine immer beliebtere Kurzurlaubsdestination, während die hervorragende unternehmenseigene Gastronomie eine außergewöhnliche kulinarische Vielfalt bietet, die von hochklassigen A-la-Carte-Restaurants über Themenrestaurants mit Buffet, Cafés und Bars bis hin zum individuellen Event-Catering reicht. Die Abendveranstaltung "Fantissima" steht als Deutschlands erfolgreichste Dinnershow an der Spitze einer ganzen Branche und die leistungsstarke Eventsparte "Business to Pleasure" realisiert ganzjährig maßgeschneiderte Events in mehreren außerordentlichen Eventlocations mit Kapazitäten für bis 1.200 Personen.



Das Phantasialand freut sich sehr, dass diese vielfältigen und intensiven Bemühungen im gesamten Erlebnisresort von den Gästen wahrgenommen und nun so umfassend honoriert werden. Vor allem die Tatsache, dass es sich um einen Publikums Award handelt, macht das Phantasialand dabei besonders stolz - schließlich gibt es kaum eine wertvollere Anerkennung als die lobende Meinung der Gäste! Das gesamte Phantasialand sagt Danke - und freut sich darauf, seinen Gästen in der Sommersaison 2018 und darüber hinaus ein phantastisches Erlebnis voller einzigartiger Abenteuer, gemeinsamer Genüsse und unvergesslicher Momente zu bieten!



Sommersaison 2018



Die Phantasialand ist vom 24. März bis zum 04. November 2018 täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Im Rahmen der "Phantasialand Sommerzeit" ist der Park vom 07.Juli und 26. August 2018 sogar bis 20:00 Uhr geöffnet.



Aktion zum Saisonstart: "1x zahlen, 2x Spaß"



Bei einem Besuch des Phantasialand zwischen dem 24.März und dem 30. April bekommen Gäste im Rahmen der Aktion "1x zahlen, 2x Spaß" einen zweiten Eintritt in der Sommersaison geschenkt!



Das zweite kostenlose Ticket kann ab dem 25. März in den Monaten April, Mai, Juni sowie September und Oktober bis einschließlich 04. November 2018 eingelöst werden.



Weitere Informationen sowie Preise und Angebote unter: www.phantasialand.de Tel: +49 (0)2232 36 600 info@phantasialand.de



Parkscout Publikums Award 2017: Belegte Plätze Phantasialand



"Bester Freizeitpark 2017" Platz 1: Phantasialand



"Beste Achterbahn 2017" Platz 1: Taron (Phantasialand)



"Beste Familienachterbahn 2017" Platz 1: Colorado Adventure (Phantasialand) Platz 3: Raik (Phantasialand)



"Beste Wasserattraktion 2017" Platz 1: Chiapas (Phantasialand) Platz 2: River Quest (Phantasialand)



"Beste Themenfahrt 2017" Platz 1: Maus au Chocolat (Phantasialand)



"Beste Thrill-Attraktion 2017" Platz 1: Talocan (Phantasialand) Platz 2: Mystery Castle (Phantasialand)



"Beste Freizeitpark-Show 2017" Platz 2: Jump! (Phantasialand)



"Bestes Freizeitpark-Event 2017" Platz 2: Wintertraum (Phantasialand)



"Beste Freizeitpark-Gastronomie" Platz 2: Phantasialand



"Bestes Themenhotel" Platz 2: Phantasialand (Hotel Matamba)



OTS: Phantasialand Brühl newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43173 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43173.rss2



Pressekontakt: Phantasialand Marketing & Kommunikation Tel: +49 (0) 22 32/ 36 265 presse@phantasialand.de www.phantasialand.de