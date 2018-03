Nichts als ein Hirngespinst, denkt sich Herr K., als ihm sein Sohn vom Traum als Influencer erzählt. Ein Anruf aus China sorgt dann für Aufregung.

Vor einiger Zeit sagte Herrn K.s Sohn, wenn er mal groß sei, werde er Influencer. Ja gut, dachte Herr K. Der Junge wollte früher schließlich auch schon Eminem werden, Bunsenbrenner und Rasensprenger.

Aber dann sitzen sie beim Abendbrot, als plötzlich das Telefon klingelt. Am anderen Ende ist eine Frau Xi, die sich als Spokesperson der Event-Unit eines multinationalen Entertainmentkonzerns aus Hongkong vorstellt.

Und um das hier nicht unnötig in die Länge zu ziehen: Sie bietet seinem Sohn eine dreiwöchige Südostasientournee an mit Beteiligung an den Gesamtumsätzen in Höhe von 3,8 Prozent, Launch einer eigenen Herrenkosmetikserie und einen Gastauftritt an der Seite von Michelle Yeoh in der chinesischen Ausgabe von "Jeopardy" sowie eine eigens gecharterte Gulfstream, die ihn am Ende auch wieder zurück nach Deutschland bringe. Natürlich gemeinsam mit seinen Erziehungsberechtigten und Freunden.

Herr K. hört Frau Xi zu, schaut seinen Sohn an, der vor ihm am Abendbrottisch kauert und bittet um fünf Minuten Bedenkzeit. "Tja, öfter mal mit den Kindern reden", bricht seine 16-jährige Tochter das Schweigen. "Dein Sohn hat einen eigenen Youtube-Kanal mit 4,5 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...