Der Wahlkampf in Italien steckt im Endspurt. Überall im Land versuchen Spitzenpolitiker, letzte unentschlossene Wähler für sich zu gewinnen. Auch in der Symbolstadt der Bankenkrise - Siena.

"Also 'la banca' ist Monte dei Paschi?" Da muss der Minister doch noch mal nachfragen. Ja klar, antworten alle Honoratioren rund um den Tisch bei der kommunalen Entwicklungsgesellschaft Fises. In Siena heißt Monte dei Paschi nur "la banca". Und die müsse sich jetzt in der neuen Phase wieder an die Stadt und ihre Menschen annähern, klagt Fises-Chef Marco Turchi. Seit 2012 habe es nämlich eine Entfremdung gegeben.

"La banca", 1472 gegründet, ist der größte Arbeitgeber der Stadt. Jahrelanges Missmanagement und hohe Verluste haben die Sparer vertrieben und bis heute sind nicht alle Skandale aufgeklärt wie der des mutmaßlichen Selbstmords eines Kommunikationschefs vor ein paar Jahren.

Pier Carlo Padoan hört zu und macht sich Notizen. Der Wirtschafts- und Finanzminister hat im vergangenen Juni die Krisenbank, deren imposanter Renaissance-Palast nur ein paar Meter entfernt ist, vor dem Untergang gerettet. Nach monatelangem Ringen mit Brüssel über Staatshilfe kam das OK und die Bank gehört nun dem Staat, mittels vorsorglicher Rekapitalisierung. Doch die Probleme sind damit noch lange nicht gelöst. Vor zwei Wochen erst hat Monte dei Paschi einen Verlust von 2,7 Milliarden für 2017 präsentiert.

Jetzt ist der Minister hier zum Wahlkampf. Dem ersten seines Lebens. Und das merkt man auch. Der bisher Parteilose kandidiert für die Regierungspartei Partito Democratico (PD) in einem sicheren Wahlkreis im Herzen der "roten" Toskana, eine der letzten Enklaven der PD. "Wenn er hier nicht den Sieg holt, wo dann", sagt Gianluca Iachini, ein Parteifreund. Das auch in Italien unter Genossen übliche Du kriegt er dem Herrn Minister gegenüber noch nicht über die Lippen.

Padoan ist kein Politiker ...

