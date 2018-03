Jona - Der Baustoffkonzern LafargeHolcim weist nach hohen Wertberichtigungen einen tiefroten Verlust aus. Bei Umsatz und Betriebsgewinn wurden hingegen klare Verbesserungen erzielt. Zudem präsentiert der Konzern eine Neubestimmung der strategischen Ziele und rechnet mit weiterem Wachstum. Die Aktien reagieren mit einem Kursrutsch.

"Wir haben 2017 ein Wachstum erzielt, das über der Steigerung des BIP liegt", sagte Jenisch an der Bilanzmedienkonferenz am Freitag in Zürich. "Wir bewegen uns in einem vorteilhaften Marktumfeld und das Wachstum wird anhalten".

Der Umsatz stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2,7% auf 6,70 Mrd CHF. Auf vergleichbarer Basis (like for like) wurde ein Plus von 6,2% ausgewiesen. Der um die Merger- und Einmalkosten adjustierte betriebliche EBITDA fiel mit 1,70 Mrd 2,7% höher aus, allerdings resultierte auf vergleichbarer Basis ein Minus von 1,7%. Die entsprechende Marge wird mit zum Vorjahr unveränderten 25,4% angegeben.

Unter dem Strich verblieb ein den Aktionären zurechenbarer Verlust von 3,12 Mrd CHF, verglichen mit einem Gewinn von 453 Mio CHF im Vorjahr. Das Unternehmen hat Wertminderungen im Umfang von 3,83 Mrd vorgenommen. Die eingehende Prüfung des Portfolios, und insbesondere der Risiken in den einzelnen Ländern, hätten zu diesen Abschreibungen geführt, hiess es. Die Wertminderungen betrafen hauptsächlich Goodwill und Vermögenswerte aus Unternehmenszusammenschlüssen. Bereinigt um den Abschreiber und den Einfluss von Devestitionen resultiert derweil ein Gewinn von 270 Mio (VJ 393 Mio).

Jenisch ...

