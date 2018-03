Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto mit Blick auf mögliche Verkäufe alter Kohlebergwerke auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Für die beiden Förderstätten Kestrel und Hail Creek gebe es reges Interesse seitens der Käufer, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zusammen seien die beiden Minen knapp 2 Milliarden US-Dollar wert. Hiermit könne der Bergwerkskonzern Schulden abbauen, in Wachstum investieren oder aber das Geld den Aktionäre geben./bek/la Datum der Analyse: 02.03.2018

