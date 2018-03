Die EU sucht nach einer gemeinsamen Zukunftsvision. Der Ministerpräsident der Niederlande hat in Berlin erklärt, wie er sich das vorstellt.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat für eine engere Zusammenarbeit der EU-Staaten in Kernbereichen wie Verteidigung, Migration und Klimaschutz plädiert. Einen Wohlstandstransfer zwischen den Euro-Staaten lehnte Rutte in einer programmatischen Rede am Freitag bei der Bertelsmann-Stiftung in Berlin hingegen ab. "Ich ermutige jeden, das in den Niederlanden oder Deutschland zu erklären", sagte Rutte mit ironischem Unterton. Die EU-Staaten sollten pragmatisch zusammenarbeiten ohne zwangsläufig immer mehr Macht an Brüssel abzugeben.

Im Klimaschutz plädierte Rutte für eine erhebliche Verschärfung der Anstrengungen. Die EU solle ihr aktuelles Einsparziel für das Treibhausgas CO2 von 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 bis 2030 auf 55 Prozent hochschrauben, schlug der Niederländer ...

