Welche Fehler Unternehmen bei der Dichtheitsprüfung vermeiden können, hat Inficon in einer Top-10-Checkliste der vermeidbaren Fehler bei der Dichtheitsprüfung zusammengefasst (Bild).

Falsche Prüfmethode gewählt

Ein häufiger Fehler bei der Wasserbadmethode besteht darin, dass der Prüfer keine Blasen erkennt, obwohl ein Leck vorliegt. Problematisch: Eine Grundbedingung dafür, ob sich eine Dichtheitsprüf- oder Lecksuchmethode eignet, ist die Grenzleckrate. Oftmals wird nicht darauf geachtet. So werden z.?B. Kunststoffteile mit der Druckabfallmethode untersucht, ohne deren Verformbarkeit und die Volumenänderung durch die Druckluft zu beachten. Die Leckraten der integralen Dichtheitsprüfung und anschließende Lecksuche müssen zusammenpassen.

Falscher Testzeitpunkt

An welcher Stelle des Produktionsprozesses ist eine Dichtheitsprüfung sinnvoll? Dies sollte man genau überdenken. Meist ist es hilfreich, Teilkomponenten schon vor dem Zusammenbau zu überprüfen. Wenn die vormontierten Komponenten in der Serienprüfung durchfallen, ist der Aufwand deutlich höher - und die in den Zusammenbau investierte Arbeitszeit ist verloren.

Das Prüfteil ist verunreinigt

Für alle Prüfmethoden gilt: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...