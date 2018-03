Chicago (ots/PRNewswire) - Heute gaben PureCircle USA Inc. und Sweet Green Fields USA LLC bekannt, dass sie vor der Internationalen Handelskommission ("ITC") einen Rechtsstreit über den Import von Produkten beigelegt haben, welche angeblich das US-Patent Nr. 9.420.815 von PureCircle über glykosylierte Steviol-Glykoside verletzten.



Als Teil der Beilegung hat SGF eine Lizenzvereinbarung von PureCircle unterschrieben, die den Rechtsstreit beilegt und SGF das Recht einräumt, weiterhin sein glykosyliertes Steviol-Glykoside-Produkt Natrose I zu verkaufen.



Informationen zu PureCircle



- PureCircle ist das einzige Unternehmen, das fortschrittliche F&E mit voller vertikaler Integration von der Farm bis zu hochwertigen, wohlschmeckenden innovativen Stevia-Süßstoffen kombiniert. - Das Unternehmen arbeitet mit Landwirten, die Stevia-Pflanzen anbauen, und mit Lebensmittel- und Getränkeherstellern, die ihre kalorienarmen und kalorienfreien Rezepturen mit einem Süßungsmittel pflanzlicher Herkunft verbessern möchten, zusammen. - PureCircle wird weiterhin eine Führungsrolle in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation einnehmen, ein wachsendes Angebot mehrerer Sorten von Stevia-Süßstoffen mit zuckerähnlichem Geschmack unter Verwendung aller notwendigen und geeigneten Produktionsmethoden bereitstellen und ein Ressourcen- und Innovationspartner für Lebensmittel- und Getränkehersteller sein. - Die von PureCircle verwendeten Stevia-Geschmacksstoffe arbeiten in Synergie mit Süßstoffen, um Geschmack, Mundgefühl und Kalorienprofil zu verbessern und die Kosteneffizienz von Getränke- und Lebensmittelprodukten zu erhöhen. - PureCircle wurde im Jahr 2002 gegründet und investiert kontinuierlich in bahnbrechende Forschung und Entwicklung. Derzeit verfügt das Unternehmen über 72 zugelassene und 200 ausstehende Stevia-bezogene Patente. - PureCircle betreibt Niederlassungen in der ganzen Welt und hat seinen globalen Hauptsitz in Chicago, Illinois. - Um der wachsenden Nachfrage nach Stevia-Süßstoffen nachzukommen, stockt PureCircle seine Lieferkapazität schnell auf. Im März 2017 schloss das Unternehmen die Expansion seiner Stevia-Extrakt-Anlage in Malaysia ab, wodurch es seine Kapazität für eine schnelle Lieferung der neueren und wohlschmeckenden Stevia-Süßstoffe erhöhte und seinen Kunden einen immer höheren Wert bietet. - Die Aktien von PureCircle sind an der Londoner Börse im Hauptmarkt notiert. - Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.purecircle.com



