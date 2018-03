Der bullish Spike des GBP/USD verblasst am 1,3817 Tageshoch und so kommt es zu einer Abwärtskorrektur zum unteren Ende der Tagesrange. Das Paar bewegte sich am Freitag in beide Richtungen, da sich die Trader vor der GB PM Theresa May Rede in Position brachten. Die lang erwartete Brexit Rede führte anfänglich zu Angeboten, aber es fehlt an Richtungsstärke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...