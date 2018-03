Mainz (ots) - Woche 10/18 Samstag, 03.03.



Bitte neue Beginnzeiten beachten:



1.40 Mafia - Die Paten von New York Der Gangster-Krieg USA 2016



2.20 Mafia - Die Paten von New York Schmutzige Geschäfte USA 2016



( weiterer Ablauf ab 3.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte neue Beginnzeiten beachten: 3.40 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Giftmörder von Camden Großbritannien 2017



4.25 heute-show







Woche 10/18 Sonntag, 04.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.00 Deutschland ganz unten - Die Not der Obdachlosen Deutschland 2017



5.30 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Betreuer vom Sozialamt Deutschland 2018



6.05 ZDF.reportage Treffpunkt Kiosk Wo das Herz des Viertels schlägt Deutschland 2017



6.35 37° Schuften bis zum Schluss Arme Rentner im reichen Deutschland Deutschland 2015



7.05 Reiches Bayern, arme Alte



7.50 37° Rentnerglück am Goldstrand Im Alter nach Bulgarien Deutschland 2017



8.20 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016



9.05 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017



9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.50 ZDF-History Die Dollar-Prinzessinnen - Amerikas reiche Töchter Deutschland 2016



10.35 Lyndon B. Johnson - der unterschätzte Präsident



11.25 Geheimnisse der Geschichte - Der andere Abraham Lincoln USA 2009



12.10 Geheimnisse der Geschichte Wer ermordete das Lindbergh-Baby?



12.55 Geheimnisse der Geschichte: Area 51



13.40 Die Amerika-Saga Kampf um die Freiheit



14.25 Die Amerika-Saga Geburt einer Nation



15.10 Die Amerika-Saga Der Weg nach Westen



15.55 Die Amerika-Saga Aufstieg und Spaltung



16.40 Die Amerika-Saga Nord gegen Süd



17.25 Die Amerika-Saga Cowboys und Indianer



18.10 Die Amerika-Saga Einwanderer und Wolkenkratzer



18.55 Die Amerika-Saga Ölbarone und Mafiosi



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte neue Beginnzeiten beachten: 20.15 Geheimnisse der Geschichte Wer ermordete das Lindbergh-Baby?



21.00 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder



21.45 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle



22.25 Trumps Weg an die Macht USA 2017



23.10 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017



23.55 Steve Bannon - Der Trump-Flüsterer



0.40 American Patriot Aufstand gegen den Staat USA 2017



1.25 Geheimnisse der Geschichte: Area 51



2.15 Die Amerika-Saga Pleiten, Sand und Hunger



2.55 Die Amerika-Saga Arsenal der Freiheit



3.40 Die Amerika-Saga Supermacht und Rock 'n' Roll



4.25 Lyndon B. Johnson - der unterschätzte Präsident







Woche 10/18 Montag, 05.03.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



7.10 Die Amerika-Saga Geburt einer Nation



( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 8.40 Die Amerika-Saga Aufstieg und Spaltung



( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 10.55 Die Amerika-Saga Einwanderer und Wolkenkratzer



( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 12.25 Die Amerika-Saga Pleiten, Sand und Hunger



( weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 14.40 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



16.10 Trumps Weg an die Macht USA 2017 16.55 UEFA Champions League Magazin Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers Volk (2) Deutschlandreise '45 Deutschland 2015



0.40 heute-journal



1.10 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017



1.55 Die sieben größten Tricks der Populisten Deutschland 2017



2.40 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016



3.25 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013



4.10 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Peter Graf Deutschland 2017



4.55 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall des Christian Wulff Deutschland 2016



Woche 10/18 Dienstag, 06.03.



Bitte Programmänderung beachten:



0.45 Leschs Kosmos Die neue Revolution - Die Welt von morgen Deutschland 2017



"heute-journal" entfällt ( weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121