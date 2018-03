Ein früherer Google-Personalmanager wollte Afroamerikaner und Frauen nicht bevorzugt einstellen und wurde gefeuert. Nun verklagt er den Konzern.

Google will das Richtige tun: "Diversität und Inklusion sind für unseren Erfolg und Innovation entscheidend", schreibt der US-Internetriese auf seiner Webseite. Deswegen wolle Google Vorurteile innerhalb und außerhalb der eigenen Wände hinterfragen - und Mitarbeiter verschiedenen Geschlechts und ethnischer Herkunft einstellen.

Doch die Diversitätspolitik des Silicon-Valley-Giganten hat nicht nur Freunde. Demnächst muss sich Google sogar vor Gericht für seine Personalentscheidungen verantworten. Denn der frühere Personalmanager Arne Wilberg hat das Unternehmen verklagt. Der Vorwurf: Google habe ihn gefeuert, weil er nicht, wie von Google gefordert, bei der Besetzung neuer Stellen Bewerbungskandidaten latein-amerikanischer und afro-amerikanischer Herkunft sowie Frauen bevorzugt habe.

In dem Anklagedokument, das einem Bezirksgericht in Kalifornien vorliegt, gewährt Wilberg, der insgesamt sieben Jahre für Google und vier Jahre für Youtube arbeitete, zum Teil detailreiche Einblicke in das Bewerber-Auswahlverfahren von dem Internetkonzern.

So habe es ab dem 3. Quartal 2017 eine Vorgabe gegeben, wonach Kandidaten nicht weißer und nicht asiatischer ethnischer Herkunft sowie Frauen bevorzugt eingestellt werden sollten. Als Beleg dafür fügen die Anwälte von Wilberg eine Mail der Personalmanagerin Allison Alogna ein, in der sie schreibt, dass Kandidaten für Ingenieurspositionen in der unteren Ebene (Level 3) bei Google nur an Kandidaten aus "historisch unterrepräsentierten Gruppen" akzeptiert werden.

Auch solle Alogna die Personaler aufgefordert haben, Interviews mit jenen ...

