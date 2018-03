Bad Marienberg - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat seine Entscheidung zur Rechtmäßigkeit von Diesel-Fahrverboten in Städten verkündet, so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Was klärt das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts? Das Bundesverwaltungsgericht hat grundsätzlich entschieden, dass Länder und Kommunen Fahrverbote in deutschen Städten erlassen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...