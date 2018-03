Liebe Leser,

nach der Ankündigung von Donald Trump, Strafzölle für Stahl- und Aluminiumimporte erheben zu wollen, geht an den Märkten die Angst vor einem möglichen Handelskrieg um. Hinzu gesellt sich die Sorge um eine rasche Zinserhöhung in den USA. Das führte bei den großen deutschen Handels-Indizes bereits am Donnerstag zu Abschlägen, die sich auch am Freitag fortsetzen. DAX und MDAX verlieren gut 2 %. Im Zuge dessen geht es auch für die Anteilsscheine des Kali- und Salzherstellers K+S ... (Alexander Hirschler)

