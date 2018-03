Im Freiburger Mordfall droht dem Angeklagten lebenslange Haft

Freiburg - Im Freiburger Mordprozess gegen den Flüchtling Hussein K. hat der psychiatrische Gutachter vor einer hohen Wiederholungsgefahr gewarnt. Der Angeklagte habe eine große und anhaltende Gewaltbereitschaft, Interesse an aggressiven Sexualpraktiken sowie eine frauenfeindliche Einstellung, sagte der Sachverständige am Freitag vor dem Landgericht Freiburg. Zudem zeige er keine Reue und kein Mitgefühl dem Leid anderer Menschen gegenüber. Dem vor der Jugendkammer angeklagten Hussein K., dessen Alter unbekannt ist und der seit November 2015 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling in Freiburg lebte, werden Mord und besonders schwere Vergewaltigung vorgeworfen. Er hat zugegeben, im Oktober 2016 in Freiburg eine Studentin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und vergewaltigt zu haben. Die Frau ertrank im Wasser des Flusses Dreisam. Das Urteil soll am 22. März verkündet werden.

Bundesrat will bloßstellende Fotos von Unfalltoten bestrafen

Berlin - Die Länder wollen sensationsgierigem Fotografieren und Filmen von Todesopfern bei Unfällen Einhalt gebieten und dies zur Abschreckung unter Strafe stellen. Der Bundesrat beschloss am Freitag, einen entsprechenden Gesetzentwurf erneut in den Bundestag einzubringen. Demnach sollen auch Aufnahmen von Toten mit bis zu zwei Jahren Gefängnis oder Geldstrafe geahndet werden. Bisher ist dies nur für lebende Menschen geregelt. Schon der Versuch - wenn Gaffer bei Unglücken zum Beispiel ihr Handy zücken - soll künftig strafbar sein. Der Bundestag muss sich nun mit der Initiative beschäftigen. Dort hatte die Länderkammer schon 2016 einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht, das Parlament griff diesen Aspekt aber vor der Bundestagswahl nicht auf.

Eisiger Frost, gefährliches Glatteis - und ein Hauch von Frühling

Offenbach - Nach der klirrenden Kälte wird es in Deutschland zwar etwas milder - doch vielerorts nun erst so richtig ungemütlich. Gefrierender Regen und Schnee können am Wochenende Autofahrern Schwierigkeiten bereiten. Vor allem für das Saarland erwartet der Deutsche Wetterdienst glatte Straßen. Für Deutschlands kleinstes Flächenland und Teile des benachbarten Hunsrücks gab der DWD eine Unwetterwarnung heraus. Am Freitag war es in weiten Teilen Deutschlands noch recht eisig. Im Münsterland wurde eine Autofahrerin schwer verletzt, als sich vom Anhängerdach eines entgegenkommenden Lasters eine Eisplatte löste und ihre Windschutzscheibe durchschlug.

Zwei Frauen erwürgt und Leichen zerteilt - Lebenslange Haft gefordert

Leipzig - Zwei Frauen soll ein Mann aus Leipzig mit bloßen Händen erwürgt und ihre Leichen anschließend zerstückelt haben. Wegen zweifachen Mordes und Störung der Totenruhe hat die Staatsanwaltschaft am Freitag vor dem Landgericht Leipzig eine lebenslange Haftstrafe für den 39-Jährigen beantragt. Zudem soll das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellen. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Das Urteil könnte am Montag (5. März) verkündet werden.

Feuer tötet 25 Menschen in aserbaidschanischer Drogenklinik

Baku - Bei einem Brand in der Haupt-Drogenklinik von Aserbaidschan sind am Freitag 25 Menschen getötet worden. 30 Menschen seien aus der brennenden Holzbaracke in der Hauptstadt Baku gerettet worden, drei von ihnen waren verletzt. Das teilte das Zivilschutzministerium der Ex-Sowjetrepublik am Kaspischen Meer offiziell mit. Den Angaben zufolge war das Feuer in der wichtigsten Drogenklinik des Landes am frühen Morgen ausgebrochen. Ursache war nach ersten Untersuchungen ein Kurzschluss. Heftiger Wind habe die Flammen angefacht, teilte das Gesundheitsministerium mit. Verheerende Brände in Kliniken und Altenheimen kommen in den Ex-Sowjetrepubliken wie Russland oder Aserbaidschan immer wieder vor. Die Gebäude sind oft alt, die Fenster meist vergittert, Fluchtwege häufig versperrt./ll/DP/jha

