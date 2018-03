Unterföhring (ots) - - "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



- Die weiteren Gäste sind Oliver Kreuzer, Carli Underberg, Lars Wallrodt und Sky Experte Dietmar Hamann



- "Sky90" am Montagabend außerdem mit Ewald Lienen und Thomas Hiete



Unterföhring, 2. März 2018 - Am Sonntag ist bei Jörg Wontorra unter anderem Trainer Mirko Slomka zu Gast. Zwischen den Jahren 2006 und 2008 war Slomka mit einem Schnitt von 1,8 Punkten pro Spiel nach Ottmar Hitzfeld der erfolgreichste Trainer Deutschlands. Der mittlerweile 50-Jährige führte Schalke 04 in die Champions League und spielte mit Hannover 96 die beste Saison der Vereinsgeschichte (Platz vier). Mit dem Hamburger SV schaffte er in der Relegation den Klassenerhalt. Zuletzt war Slomka Trainer des Karlsruher SC.



Die weiteren Gäste sind der Fußball-Funktionär Oliver Kreuzer, der stellvertretende Sportchef der BILD, Carli Underberg, und Lars Wallrodt, Fußballchef von Die Welt. Der Talk wird von Sky Experte Dietmar Hamann komplettiert.



"Wontorra - der Kia Fußball Talk" ist am Sonntag ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD für jedermann empfangbar.



Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD und auf skysport.de wird die Sendung auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE gestreamt.



"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" am Montagabend mit Veh und Breitenreiter



Am Montagabend um 22.30 Uhr begrüßt Patrick Wasserziehr diverse hochrangige Experten. In "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" sind dieses Mal unter anderem der Geschäftsführer des 1. FC Köln, Armin Veh, sowie der Trainer von Hannover 96, André Breitenreiter zu Gast. In der Liga steht Letztgenannter mit Aufsteiger Hannover auf einem beachtlichen zehnten Platz, dennoch gibt es aufgrund des Fanboykotts der Hannoveraner Ultra-Szene konstant Unruhe im Verein. Armin Veh und der 1. FC Köln hingegen können von solch einer Platzierung derweil nur träumen - der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt sieben Punkte. Allerdings haben die Rheinländer nach dem überraschenden Sieg bei RB Leipzig neue Hoffnung geschöpft.



Komplettiert wird die Runde von kicker-Redakteur Thomas Hiete und Sky Experte Ewald Lienen.



"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt direkt im Anschluss an das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Bochum (ab 20.15 Uhr) um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



