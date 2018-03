BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - Der Grünen-Europachef Reinhard Bütikofer hat sich enttäuscht über die Brexit-Rede der britischen Premierministerin Theresa May geäußert. "Das ist wieder so eine typische Rede nach dem Motto: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass", sagte Bütikofer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

May habe sich mit Blick auf die künftigen Handelsbeziehungen gegen die Modelle bereits vorhandener Abkommen gestellt, so etwa das Freihandelsabkommen mit Kanada oder auch eine Mitgliedschaft im Binnenmarkt wie Norwegen. Bütikofer sagte: "May hat sich geweigert, sich für Norwegen zu entscheiden, sie hat sich geweigert, sich für Kanada zu entscheiden. Sie schwimmt irgendwo im Nordatlantik und geht dabei unter."

May hatte in einer Grundsatzrede in London wiederholt, Großbritannien wolle ein ganz neues Modell und die "breiteste und tiefste Partnerschaft" mit der EU. Großbritannien wird die EU im März 2019 verlassen./vsr/DP/jha

AXC0234 2018-03-02/16:52