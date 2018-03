VW-Chef Müller präsentiert Argumente gegen Diesel-Umrüstungen. Dadurch werde die Fahrzeugleistung gedrosselt - und Kunden würden das nicht mögen.

Vorne am Eingang steht Bernhard Mattes und wartet auf die Gäste. Der 61-Jährige schüttelt Hände, begrüßt mit einem schüchternen Lächeln im imposanten Markgrafen-Palais direkt am Berliner Gendarmenmarkt, in der Lobbyzentrale der Autobauer. Es ist Freitag, der 2. März 2018, Tag zwei für den neuen Chef-Lobbyist der heftig kritisierten Leitindustrie des Landes. Formal nennt er sich Präsident des Verbands der Automobilindustrie.

Mattes hat einen schweren Abend hinter sich. Er musste sich im ZDF-Talk stellen und gegen scharfe Kritiker der Autobauer anreden: den Verbraucherschutzpräsidenten Klaus Müller (Grüne), den Chef der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD). Mattes ließ sogar zu, dass Resch ungestraft von "kriminellen Kartellen" sprechen durfte.

All das scheint inzwischen erlaubt in der aufgehetzten Diskussion um saubere Luft in Städten. Für die Luftqualität sollen plötzlich die Autobauer zuständig sein und nicht etwa der Gesetzgeber, der die Abgasregeln festlegt und im Zweifel auch Grauzonen zulässt, die derzeit allerorten kritisiert aber nicht geschlossen werden. So mancher in der Branche kam zu einem vernichtenden Urteil ob des kleinlauten und zaghaften ersten Auftritts des Präsidenten.

"Die Debatte war nicht unbedingt von Sachargumenten geprägt, sondern von vielen Vorurteilen und Verdächtigungen", sagt Mattes an diesem Freitag. Heute hat zum Glück nicht Maybrit Illner eingeladen, sondern der VDA selbst - so wie er es seit Ausbruch der Dieselkrise schon fünf Mal getan hat, um über die "Mobilität von morgen" zu reden. So nennt sich das Format.

Daimler- und Bosch-Chefs im Publikum

Ein exklusiver Kreis von rund 50 Gästen, darunter Politiker, Beamte aus den Ministerien und Lobbyisten aus der Branche sind eingeladen. Zu den Gästen gehören Dieter Zetsche (Daimler), Kanzleramtschef Peter Altmaier und Bosch-Chef Volkmar Denner.

Auf dem Podium stellt sich Matthias Müller. Der einstige Porsche- und amtierende VW-Chef, darf die Scherben aufsammeln, die die Branche und allen voran Volkswagen mit der Manipulation von Software für Abgasreinigungsanlagen verursacht haben. Sein Kontrahent ist ebenfalls eine entscheidende Figur: Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg.

Er ist Ministerpräsident im Autoland Nummer eins mit den Konzernzentralen von Daimler, Porsche, Bosch und anderen Zulieferern, die maßgeblich von der Dieseltechnologie leben. Denen will Kretschmann auf der einen Seite helfen, auf der anderen Seite muss er aber auch für saubere Luft in der Landeshauptstadt Stuttgart aber auch in Reutlingen und anderswo sorgen.

Erstaunlich versöhnlich beginnt die Runde. VW-Chef Müller erklärt reuig, dass sein Unternehmen schwere Fehler begangen habe und sich bereits ändere. "Es sind keine Zeiten für einfache Antworten und für Alleingänge", sagt er dann und reicht die Hand. "Es ist an der Zeit, die Distanz zur Politik wieder abzubauen", sagt er. Ohne Kumpanei. "Es geht um eine Innovationspartnerschaft."

Denkanstöße ohne Beliebtheitspreis

Der 64-jährige Müller gilt in der Branche als unberechenbar. Vergangenes Jahr forderte er im Handelsblatt den schnellen Abschied von Dieselsubventionen und dem Umstieg auf das Elektroauto, ohne vorher mit BMW-Chef Harald Krüger oder Daimler-Chef Dieter Zetsche zu reden.

"Natürlich war mir klar, dass man mit solchen Denkanstößen keinen Beliebtheitspreis gewinnt", sagt er an diesem Freitag. "Aber, wer es ernst meint mit der Elektromobilität, muss die Weichen jetzt stellen. Mit Besitzstandswahrung macht man keine Zukunft.", sagt er.

Auch hat er nun auch eine andere Haltung zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, dass die Möglichkeit von Fahrverboten bestätigt hat. "Wir haben nach dem ...

