Die Nachfrage nach der Gemeinschaftswährung nahm zum Ende der Woche zu. Der EUR/USD notiert am oberen Ende seiner Range in der Nähe der 1,2340/50. EUR/USD am 3-Tagehoch Das Paar ist seit gestern vom 1,2150 Tief um fast 200 Pips gestiegen, so dass der Powell induzierte Rückgang fast vollständig umgekehrt wurde. Die positive Dynamik des Paares bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...