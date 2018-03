Eine Analyse von Henrik Becker

Die Aktie der Commerzbank bewegt sich, aus größerer Höhe betrachtet, seit ca. sechs Jahren in einer relativ großen Korrektur seitwärts. Wie der obere Chart es zeigt, erwarte ich auch für die kommenden Jahre keine grundlegende Veränderung dieser Konstellation. In meiner jüngsten Analyse hatte ich den Anstieg bis 13.44 € (1.00 Retracement) und eine sich daran anschließende größere Korrektur in Aussicht gestellt. Der erste Teil konnte bereits nachvollzogen werden; auch wenn der Trend hier ganz leicht über das eigentliche Ziel hinausgeschossen ist. Ausblick: Nach erfolgtem punktgenauen Anlauf an das kleinere von Welle (C) her stammende 1.62 Retracement bei 13.82 € hat sich eine zunächst kleinere Korrektur ausgebildet. Es besteht in derartigen Konstellationen sehr leicht die Möglichkeit, daß sich auf dem aktuellen Niveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...