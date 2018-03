BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - EU-Chefunterhändler Michel Barnier hat die Brexit-Rede der britischen Premierministerin Theresa May als Hinweis für die künftigen Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien begrüßt. In einer Nachricht auf Twitter verwies Barnier am Freitag auf die klaren Aussagen, dass Großbritannien den Binnenmarkt und die Zollunion tatsächlich verlassen wolle und anerkenne, dass dies Nachteile mit sich bringe. Daran würden sich die EU-Leitlinien für das geplante Handelsabkommen orientieren.

Barnier hatte bereits am Donnerstag erklärt, wenn es bei diesen beiden Vorgaben bleibe, könne die EU nicht mehr als ein Handelsabkommen mit Großbritannien abschließen.

Weitere Reaktionen oder Erläuterungen gab es von Barnier zunächst nicht. Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk äußerte sich zunächst nicht zu Mays Grundsatzrede zum Brexit in London. Tusk will nächste Woche seinen Vorschlag zu den künftigen Beziehungen zu Großbritannien vorlegen.

May hatte in einer Grundsatzrede in London wiederholt, Großbritannien wolle die "breiteste und tiefste Partnerschaft" mit der EU. Großbritannien wird die EU im März 2019 verlassen./vsr/DP/jha

AXC0239 2018-03-02/17:09