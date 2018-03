Hannover - Der japanische Notenbankgouverneur Kuroda lieferte am Freitag einen Paukenschlag ab: Er kündigte vor dem Parlament an, ab dem Fiskaljahr 2019, also ab April, darüber nachzudenken, wie man aus dem massiven geldpolitischen Stimulus herauskommt, so die Analysten der Nord LB.

