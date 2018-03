Mainz (ots) - ZDF-Programmänderung



Woche 10/18



Mi., 7.3.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.45 ZDFzoom (HD/UT) Heimlich über die Grenze Kampf gegen Schleuser Film von Jochen Schulze und Oliver Koytek Kamera: Jürgen Jahn, Oliver Biebl, Philip Koepsell, Chris Koytek Deutschland 2018



Woche 11/18



Di., 13.3.



22.20 37° Erst die Kinder, dann ich Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription



(Ergängzung bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)



____________________



0.20 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Rückenwind von vorn" von Philipp Eichholtz



Mi., 14.3.



17.25 UEFA Champions League Besiktas Istanbul - FC Bayern München Achtelfinale, Rückspiel . . .



Bitte Ergänzung beachten: anschl. Zusammenfassungen weiterer Spiele: Manchester United - FC Sevilla AS Rom - Schachtjor Donezk



Woche 12/18



Di., 20.3.



22.15 37° Die Dreckwegmacher Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription



Woche 13/18



Di., 27.3.



0.45 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "The Death of Stalin" von Armando Iannucci



Woche 15/18



Do., 12.4.



Bitte Sendetitelkorrektur beachten:



20.15 Tonio & Julia - Kneifen gilt nicht



MfG



ZDF-Planungsredaktion i.A. Heike Heinrich



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246