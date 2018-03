Heilbronn (ots) - Der Medienwissenschaftler Jo Groebel hält die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland für unverzichtbar, stellt aber den Umfang des Angebotes infrage. Am Sonntag stimmen die Schweizer über die Zukunft der Rundfunkbeiträge ab. Groebel sagte der "Heilbronner Stimme" (Freitag) zur Situation in Deutschland: "Über den Umfang des Öffentlich-Rechtlichen kann man sicher streiten. Sind Dutzende von Radiosendern mit ähnlichem, regionenunabhängigem Programm nötig? Muss man für Sportrechte, die auch von den Privaten erworben würden, riesige Summen, manchmal zu Lasten anderer Inhalte zahlen? Muss man den Quotenwettlauf durch nicht immer höchstkarätige Unterhaltung mitmachen? Dennoch: Sie sind unverzichtbar. Denn beim massiven wirtschaftlichen Druck auf private Wettbewerber werden diese finanziell unrentable Angebote, wie ein internationales Korrespondentennetz, Programme für Minderheiten, Hochkultur und vieles mehr nicht garantieren können. Dies aber zeichnet die öffentlich-rechtlichen Sender aus."



Die Stärke der Sender sei ihre vorgegebene Struktur, meint Groebel, und nennt: "Unabhängigkeit von einzelnen Wirtschaftsinteressen. Im Prinzip politische Unabhängigkeit und Funktion als Vierte Gewalt. Abbildung der pluralistischen Gesellschaft in Sendungen und Protagonisten. Garantie umfangreicher und in die Tiefe gehender Nachrichten und Dokumentationen. Experimentieren mit marktunabhängigen cross-medialen Formen."



Der Medienexperte erklärte: "Man kann die Funktion der Öffentlich-Rechtlichen in unserem Zusammenleben auch mit den großen I kennzeichnen: Informationsgarantie. Integrität durch journalistische Unabhängigkeit. Integration unterschiedlicher Gruppen durch Breitenprogramme. Individualangebote für kleine, vernachlässigte Gruppen. Innovationsmöglichkeit ohne direkten Marktdruck. Von diesem letzten wünscht man sich noch ein wenig mehr."



Die Sender hätten auch schon reagiert: "Mit FUNK zeigen sie inzwischen, dass endlich auch die junge Generation und die Onlinewelt attraktiv und aufwändig ernstgenommen werden. Und wo sonst würde man eine Heute Show, Serien wie 4 Blocks oder Bad Banks und in der Koproduktion mit Sky Babylon Berlin sehen können? Oder einen Talk wie gerade Maischberger, bei der auch Kritiker der Öffentlich-Rechtlichen wie von Storch oder Kofler zu Wort kommen."



