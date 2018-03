Im Februar verlor der Dax allein schon 5,7%. Und der sonst so vielversprechende März startet direkt mit roten Vorzeichen, der Dax geht mit den Weltbörsen in die Knie. Trumps Protektionismus, die geplanten Strafzölle auf Stahl und Aluminium schüren die Angt eines Handelskrieges. Mehr dazu in dieser Ausgabe "Die Woche". Außerdem besprechen Johanna Claar und Viola Grebe bei einem starken und bitter nötigen Kaffee die Zahlen der Einzelwerte und was Sie in der kommenden Woche erwartet.