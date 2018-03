ROUNDUP/Trump kündigt Stahl-Zölle an: Schwere Verwerfungen im Welthandel

WASHINGTON/BRÜSSEL - Nach der Ankündigung von flächendeckenden Strafzöllen für Stahl und Aluminium durch US-Präsident Donald Trump bahnt sich eine schwere internationale Handelsauseinandersetzung an. Die EU drohte umgehend Vergeltung an, auch der US-Nachbar Kanada warnte vor Gegenmaßnahmen. Trump will die heimische Stahlindustrie mit Strafzöllen auf alle Stahlimporte in Höhe von 25 Prozent abschirmen. Auf Aluminium-Einfuhren sollen zehn Prozent erhoben werden. Details will Trump in der nächsten Woche bekanntgeben, wie er am Donnerstag in Washington ankündigte.

EU will rasch auf Strafzölle reagieren

BRÜSSEL - Die EU-Kommission könnte bereits am kommenden Mittwoch Vergeltungsmaßnahmen gegen die von US-Präsident Donald Trump geplanten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte einleiten. Die vor langem begonnenen Vorbereitungen für einen solchen Fall seien abgeschlossen, sagte ein Sprecher am Freitag in Brüssel.

ROUNDUP 2: Merkel kritisiert Trumps Ankündigung von Strafzöllen

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte kritisiert. "Die Bundesregierung lehnt solche Zölle ab", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.

WTO-Chef warnt nach Trumps Strafzoll-Ankündigung vor 'Handelskrieg'

GENF - Der Chef der Welthandelsorganisation (WTO) hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium kritisiert. "Ein Handelskrieg ist im Interesse von Niemandem" sagte Generaldirektor Roberto Azevêdo am Freitag in Genf. "Die WTO ist eindeutig besorgt über die Ankündigung der USA von Zöllen auf Stahl und Aluminium. Es gibt echtes Potenzial für eine Eskalation, wie die ersten Reaktionen anderer (Länder) zeigen." Die WTO beobachte die Lage sehr genau.

Trump: 'Handelskriege' sind 'gut - und einfach zu gewinnen'

WASHINGTON/BERLIN - US-Präsident Donald Trump hat seine weltweit kritisierte Ankündigung von Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte verteidigt. Auch von der Aussicht eines "Handelskriegs" zeigte er sich unbeeindruckt. "Wenn ein Land (USA) viele Milliarden Dollar im Handel mit praktisch jedem Land verliert, mit dem es Geschäfte macht, dann sind Handelskriege gut - und einfach zu gewinnen", schrieb er am Freitag in dem Kurznachrichtendienst twitter. "Beispiel: Wenn wir ein 100-Milliarden-Dollar-Defizit mit einem Land haben und sie das ausnutzen, handeln wir nicht mehr - und machen einen Riesengewinn. Es ist so einfach!"

Kuroda: Wollen ab 2019 über Ausstieg aus lockerer Geldpolitik nachdenken

TOKIO - Japans Notenbankchef Haruhiko Kuroda hat erstmals Hinweise für ein Ausstiegsszenario aus der lockeren Geldpolitik gegeben. Man werde voraussichtlich im Fiskaljahr 2019 im geldpolitischen Ausschuss über einen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik nachdenken, sagte Kuroda am Freitag. Schließlich dürfte in diesem Zeitraum das Inflationsziel von zwei Prozent erreicht werden. Das Fiskaljahr dauert von April 2019 bis März 2020. Kuroda hält es für unwahrscheinlich, dass die Inflation schon im Fiskaljahr 2018 auf zwei Prozent steigen könnte.

ROUNDUP 2: Die SPD hat gewählt: Bei GroKo-Nein droht Neuwahl

BERLIN - Deutschland blickt mit Spannung auf das Votum der SPD-Mitglieder über den erneuten Eintritt in eine große Koalition. Stimmen die Mitglieder mehrheitlich für ein Nein wird es nach Meinung von Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel Neuwahlen geben. Außenminister Sigmar Gabriel warnte: Die SPD dürfe sich "nicht in die Studierstube zurückziehen und das Land in der Zwischenzeit im Stich lassen". Von Samstag bis Sonntag werden die Stimmen ausgezählt. Das Ergebnis soll am Sonntagmorgen in der Berliner SPD-Zentrale verkündet werden. Von dem Ausgang hängt ab, ob sich Angela Merkel (CDU) am 14. März im Bundestag wieder zur Kanzlerin wählen lassen kann.

USA: Michigan-Konsumklima hellt sich auf

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar merklich aufgehellt. Das Konsumklima der Universität von Michigan stieg im Vergleich zum Vormonat um 4,0 Punkte auf 99,7 Zähler, wie die Universität am Freitag laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Erhebung war noch ein Wert von 99,9 Punkten ermittelt worden. Volkswirte hatten allerdings eine stärkere Abwärtsrevision auf 99,5 Punkte erwartet.

Premierministerin May enttäuscht Hoffnungen auf klare Brexit-Position

LONDON - Die britische Premierministerin Theresa May will keines der bestehenden Modelle für eine künftige Partnerschaft mit der EU nach dem Brexit übernehmen. Das sagte May während einer Grundsatzrede zum Brexit am Freitag. Sie lehnte ein reines Handelsabkommen wie zwischen der EU und Kanada ebenso ab wie eine Mitgliedschaft im Europäischen Binnenmarkt nach dem Vorbild von Norwegen. Sie dürfte damit die Erwartungen in Brüssel auf eine klare Position erneut enttäuscht haben.

Steinmeier in Portugal: Sparen allein ist kein Weg aus der Krise

PORTO - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Abschluss seines Besuchs in Portugal die Erfolge des Landes bei Wachstum und Innovation gewürdigt. "Sparen allein ist kein nachhaltiger Weg aus der Krise", sagte Steinmeier am Freitag in der Hafenstadt Porto. Dort besuchte er ein Zentrum für Technologie und Wissenschaft. Er sprach von einem "portugiesischen Modell" bei der Überwindung der Finanzkrise. Portugal habe die Notlage genutzt, um auf einen innovativen Kurs zu setzen.

ROUNDUP: Krankenkassen mit Beitragsentlastung zögernd - trotz Rekordreserve

BERLIN - Trotz einer Rekordreserve von 19,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr sind die gesetzlichen Krankenkassen teils zögerlich mit Entlastungen der Beitragszahler. Das Potenzial für Beitragssatzsenkungen sei bislang nicht ausgeschöpft worden, merkte das Bundesgesundheitsministerium am Freitag in Berlin an.

Diesel verkaufen sich in Deutschland immer schlechter

FLENSBURG/BERLIN - Nur noch knapp jedes dritte neu zugelassene Auto in Deutschland war im Februar ein Diesel. Der Anteil sank verglichen mit dem Vorjahresmonat um knapp 11 Punkte auf 32,5 Prozent, wie das Kraftfahrtbundesamt am Freitag in Flensburg mitteilte. Keine Rolle spielte dabei das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das Städten Fahrverbote für Diesel ermöglicht, um die Stickoxidbelastung zu senken. Es fiel am 27. Februar.

Eurogruppenchef: Neue Milliarden für Griechenland bis Ende März

BRÜSSEL - Griechenland hat nach Angaben von Eurogruppenchef Mario Centeno alle Voraussetzungen für die Auszahlungen neuer Hilfen erfüllt und kann ab Mitte März mit einer Tranche von 5,7 Milliarden Euro rechnen. Es werde erwartet, dass das Direktorium des Eurorettungsschirms ESM dies freigebe, sobald Verfahren in nationalen Parlamenten abgeschlossen seien, erklärte Centeno am Freitag.

Norwegen senkt Inflationsziel der Notenbank

OSLO - Die Regierung Norwegens hat das Inflationsziel der Notenbank reduziert. Die Norges Bank solle jetzt eine Inflationsrate von 2,0 Prozent anstreben, teilte das norwegische Finanzministerium am Freitag in Oslo mit. Bisher hatte das Inflationsziel bei 2,5 Prozent gelegen.

Britischer Zentralbankchef: Kryptowährungen nicht verbieten - aber regulieren

LONDON - Kryptowährungen wie Bitcoin sollten nach Meinung des britischen Notenbankchefs Mark Carney nicht verboten, sondern reguliert werden. Es sei an der Zeit, die für Digitalwährungen geltenden Standards auf das gleiche Niveau zu bringen wie für den Rest des Finanzsystems, sagte Carney am Freitag in einer Rede in London. Die Notenbanken stünden vor der Wahl, Kryptowährungen "zu isolieren, zu regulieren oder zu integrieren". Er sprach sich gegen eine Ausgrenzung und für Regelsetzung aus.

Letzter Wahlkampf-Tag in Italien - Renzi warnt vor 'Extremisten'

ROM - Zum Abschluss des Wahlkampfes in Italien haben die Parteien noch einmal letzte Appelle an die Wähler gerichtet. Der Chef der regierenden sozialdemokratischen Partei PD, Matteo Renzi, warnte vor einer rechten oder populistischen Regierung, falls am Sonntag das Mitte-Rechts-Bündnis von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi oder die Fünf-Sterne-Bewegung gewinnen sollte. "Wenn die PD nicht die erste Partei wird, dann riskieren wir eine extremistische Regierung", sagte Renzi der Zeitung "La Repubblica".

Katalonien: Madrid lehnt auch Ersatz-Kandidaten der Separatisten ab

MADRID - Im Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens hat auch der Verzicht von Separatisten-Chef Carles Puigdemont auf das Amt des Regionalpräsidenten keine Lösung gebracht. Die Zentralregierung in Madrid lehnte den von Puigdemont vorgeschlagenen Ersatzkandidaten Jordi Sánchez ab. Sánchez sitzt seit mehr als vier Monaten in Untersuchungshaft. Die Justiz wirft ihm "umstürzlerisches Verhalten" im Zusammenhang mit der Streben nach Unabhängigkeit vor. "Es handelt sich ja um einen Herrn, der im Gefängnis sitzt", sagte die stellvertretende spanische Regierungschefin Soraya Sáenz de Santamaría am späten Donnerstagabend in einem Radiointerview. Notfalls müsse das Verfassungsgericht entscheiden, sagte sie.

Deutschland: Einfuhrpreise steigen deutlich schwächer

WIESBADEN - Die Preise der nach Deutschland importierten Güter sind zum Jahresauftakt nur vergleichsweise schwach gestiegen. Im Januar sei das Preisniveau um 0,7 Prozent höher ausgefallen als vor einem Jahr, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Analysten hatten im Mittel diesen Zuwachs erwartet.

Deutschland: Umsatz im Einzelhandel überraschend gesunken

WIESBADEN - Der deutsche Einzelhandel hat zum Jahresauftakt überraschend einen Dämpfer bekommen. Im Januar seien die Umsätze im Monatsvergleich preisbereinigt (real) um 0,7 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten hatten einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet.

