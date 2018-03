Xiaomi will im zweiten Halbjahr 2018 mit einer sehr ambitionierten Bewertung von 80 bis 100 Milliarden Dollar aufs Parket treten. Diese Bewertung erscheint aber in Anbetracht der Geschäftsentwicklung etwas hoch gegriffen. Die meisten Schätzungen für den Börsenwert liegen derzeit bei etwa 50-60 Mrd. Dollar. Wo genau der Börsengang stattfinden soll, ist bisher aber noch unklar. Am wahrscheinlichsten erscheint ein Börsenlisting in Hongkong oder Festland-China.

Den vollständigen Artikel lesen ...