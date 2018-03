Mainz (ots) -



Auch das zweite Gipfeltreffen im Achtelfinale der UEFA Champions League 2017/2018 steht live auf dem Programm des ZDF. Nach dem 3:1-Hinspielerfolg tritt Real Madrid am Dienstag, 6. März 2018, zum Rückspiel bei Paris Saint-Germain an. Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahn begrüßen die ZDF-Zuschauer um 20.25 Uhr aus dem Prinzenparkstadion in der französischen Hauptstadt. Das Spiel kommentiert Live-Reporter Oliver Schmidt ab 20.45 Uhr.



Bereits um 19.20 Uhr stimmt das "UEFA Champions League Magazin" die ZDF-Zuschauer auf die Begegnung in Paris ein.



Nach der Niederlage gegen die "Königlichen" um Cristiano Ronaldo im Estadio Santiago Bernabéu wartet eine nicht ganz leichte Aufgabe auf das Pariser Starensemble von Trainer Unai Emery, zumal Topstürmer Neymar verletzungsbedingt fehlt.



Direkt im Anschluss an die Übertragung aus Paris folgt eine Zusammenfassung der Begegnung zwischen Jürgen Klopps FC Liverpool und dem FC Porto. Auch das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München bei Besiktas Istanbul überträgt "ZDF SPORTextra" am Mittwoch, 14. März 2018, live ab 18.00 Uhr.



