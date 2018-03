Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2333 Dollar. Das war fast ein Cent mehr als das Tagestief. Zuletzt waren es noch 1,2313 Dollar. Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Freitag ebenfalls zu. Am späten Nachmittag geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1550 CHF um. Der US-Dollar gab dagegen ...

