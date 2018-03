Regensdorf - Der Handyanbieter Mobilezone setzt seine Rekordjagd fort. Beflügelt vom Start der neuen iPhones 8 und X haben Umsatz und Betriebsgewinn (EBIT) im vergangenen Jahr wiederum neue Höchstwerte erreicht. Auch im angelaufenen Geschäftsjahr 2018 will Mobilezone erneut Bestmarken aufstellen.

Einziger Wermutstropfen sei im 2017 der Reingewinn gewesen, der um knapp 1 Mio CH auf 35,2 Mio CHF gesunken sei, sagte Konzernchef Markus Bernhard am Freitag an der Bilanzmedienkonferenz in Zürich. Hier habe eine einmalige Steuerbelastung in der Schweiz zu Buche geschlagen. Die Zürcher Steuerbehörden würden immer aggressiver und hätten 1,4 Mio CHF Nachzahlung gefordert.

Damit habe Mobilezone ein Drittel der Steuereinsparungen der vergangenen Jahre wieder abgeben müssen. "Wir sind nicht einverstanden mit der Beurteilung der Steuerämter", sagte Bernhard. "Unsere Steuerpraxis war nicht sehr aggressiv." Die Steuerämter würden die Schraube immer mehr anziehen. Dennoch verzichtete Mobilezone auf einen Rekurs vor Gericht.

Künftig muss sich der Konzern allerdings nicht mehr mit dem Zürcher Fiskus herumschlagen. Denn das Unternehmen hat seinen Hauptsitz von Regensdorf in zugerische Rotkreuz verlegt. Eine weitere Steuernachzahlung drohe nicht, versicherte Bernhard.

Sonst zeigte sich der Konzernchef stolz auf das Geschäftsjahr 2017, das die Rekorde des Vorjahres noch einmal verbesserte: Der Umsatz wuchs um 7,7 Prozent auf 1,17 Mrd CHF. Der EBIT kletterte um 3,4 Prozent auf 50,1 Mio CHF. Dabei sei 2017 kein einfaches Jahr gewesen. Es sei zunehmend schwieriger, das Geld von den grossen Handyherstellern und Telekomunternehmen abzuholen.

"Trotzdem ist es uns gelungen, ...

