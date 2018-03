Beim Thema Brexit gibt sich die Premierministerin realistischer: Die Briten müssten "harte Fakten" akzeptieren. Doch in einer Frage geht die Träumerei weiter.

Die britische Premierministerin hat erstmals eingeräumt, dass der Ausstieg aus der Europäischen Union Nachteile mit sich bringt. "Wir alle müssen einige harte Fakten akzeptieren", sagte Theresa May am Freitag in ihrer dritten großen Brexit-Rede in London. "Wir verlassen den Binnenmarkt, das Leben wird anders sein. Der Zugang zu den Märkten auf beiden Seiten wird geringer sein als bisher".

Dennoch will sie den Brexit durchziehen. Auf die Frage des Handelsblatts, ob der Brexit die Nachteile wert sei, sagte die Premierministerin: "Soll das heißen, ob wir noch einmal drüber nachdenken? Nein." Sie habe einen Auftrag vom Volk erhalten, den werde sie umsetzen.

Die Europäer erwarteten von ihrer dritten Brexit-Rede endlich Details, wie sie sich die künftige Handelsbeziehung mit der EU vorstellt.

In den vergangenen Tagen hatte May sich in vielen Sitzungen mit ihrem Kabinett abgestimmt, um einen Konsens zwischen den zerstrittenen Brexit-Lagern zu erzielen. May erklärte, ein neues Handelsabkommen müsse "fünf Tests" bestehen, bevor sie es unterzeichnen könne. Beobachter fühlten sich an den Trick des früheren Finanzministers Gordon Brown erinnert, der mit fünf Tests den Beitritt Großbritanniens zum Euro verhinderte.

Die Bedingungen für den Brexit-Deal lassen May einigen Interpretationsspielraum:

1. Großbritannien muss Kontrolle über seine Finanzen, Gesetze und Grenzen haben.

2. Das Abkommen muss nachhaltig sein.

3. Der Deal muss Arbeitsplätze sichern.

4. Er muss britische Werte wie Weltoffenheit und Verlässlichkeit transportieren.

5. Er muss das Vereinigte Königreich zusammenhalten.

So ähnlich hatte sie ihre Ziele auch schon in der Vergangenheit formuliert. Sie warb für eine Vereinbarung, die "so umfassend und tiefgreifend wie möglich" sein soll und ...

